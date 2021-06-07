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Ру Тат
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7 июня 2021  20:30

МВД назвало правила доставки граждан в вытрезвители

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В России был утвержден порядок отправки граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения, в вытрезвители. Соответствующий приказ МВД России был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, россияне могут попасть в вытрезвители либо в служебные помещения «территориальных органов или подразделений полиции», если не способны «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Отправлять их туда будут с улиц, площадей, стадионов, вокзалов и других общественных мест, а также из домов и квартир, если существует риск причинения вреда окружающим или имуществу. 

Если потребуется, сотрудники полиции должны оказать нетрезвым гражданам первую помощь и вызвать скорую, обеспечив сохранность их имущества. Также они в произвольной форме составят акт со сведениями о человеке в состоянии опьянения. В документе должны быть указаны данные полицейского, место, куда доставят гражданина, и его ФИО.

Предусмотрены и меры безопасности для сотрудников полиции: они сопровождают пьяных как минимум вдвоем и лишь после осмотра на наличие оружия. При эвакуации они должны обеспечить безопасность медработников.

#мвд рф #вытрезвители
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