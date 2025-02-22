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Общество 22 февраля 2025 10:27

МВД напомнило россиянам, что для получения маткапитала нужен штамп о гражданстве

В России для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства.

Как сообщает РИА Новости, ее проставляют как в России, так и за границей.

Отметка ставится на обратной стороне свидетельства, либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка.

Проставить штамп можно в паспортно-визовом сервисе МВД РФ, многофункциональном миграционном центре или же в посольстве и консульстве России за рубежом. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

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