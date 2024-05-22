МВД: Наиболее распространены в Татарстане синтетические наркотики

На пресс-конференции МВД России по Республике Татарстан, посвященной противодействию незаконному обороту наркотиков и проблеме подростковой наркомании, было отмечено, что наиболее распространенными в регионе остаются синтетические наркотические вещества.

По данным правоохранительных органов, за первые три месяца 2024 года из незаконного оборота в Татарстане было изъято около 60 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Из этого объема 31 кг приходится на синтетические наркотики, 22 кг – гашиш и более 5 кг – марихуана.

Фото: © МВД по РТ

С начала года в Татарстане было перекрыто 8 каналов поставки подконтрольных веществ, преимущественно имеющих межрегиональный характер с использованием автомобильного транспорта. В прошлом году таких каналов было выявлено 12.

Основными регионами, откуда в Татарстан поступают различные виды синтетических наркотиков, наркотики амфетаминовой группы, кокаин и гашиш, остаются Московский регион и Санкт-Петербург. Помимо этого, республика используется для транзита наркотиков в другие субъекты РФ.