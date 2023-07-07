МВД начнет проверки россиян, отказавшихся от гражданства Украины

МВД начнет проводить проверки россиян, которые продолжают исполнять обязанности для граждан Украины, хотя отказались от украинского гражданства. Об этом сказано в указе Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет закон, по которому россияне могут отказаться от имеющегося у них гражданства Украины после подачи заявления в МВД. После этого им запрещено совершать действия, предусмотренные утраченным гражданством.

Теперь, если этот пункт не будет выполняться, МВД станет проводить проверки нарушителей.

«В ходе проверки должностные лица органов внутренних дел РФ принимают меры по всестороннему, полному, объективному и своевременному установлению обстоятельств, связанных с выявленным фактом несоблюдения установленной обязанности, осуществляют сбор документов и других материалов, необходимых для проверки, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — объясняется в документе.

При этом проверка должна состояться в течение двух месяцев после вынесения такого решения. Если нарушение подтвердится, проверяющие вынесут заключение о несоблюдении обязанности не совершать действия, предусмотренные украинским гражданством.

В число таких нарушений, к примеру, входит получение или использование украинского паспорта. Исключением станут случаи, когда документ необходим для прекращения гражданства.

Если нарушение было подтверждено, россиянин будет вновь признан гражданином Украины. Подать повторное заявление на прекращение гражданства он сможет лишь через 10 лет.