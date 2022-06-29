МВД: На руководителей Finiko возбудили дело за создание преступного сообщества

Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело на четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko: их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем.

«По версии следствия, четверо россиян в период с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Она отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее на руководителей пирамиды и особо активных ее участников возбудили уголовное дело за мошенничество. Десять задержанных находятся под стражей, девять предполагаемых участников организации находятся в федеральном розыске, еще трое – в международном розыске.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности и все ее эпизоды», – заключила Ирина Волк.