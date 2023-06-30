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МВД Молдавии сообщило, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен
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В Молдавии госучрежения были приведены в состояние готовности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в процессе которого иностранец открыл стрельбу, сообщает ТАСС.
По данным агентства, государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова.
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