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Происшествия 30 июня 2023 19:49

МВД Молдавии сообщило, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен

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В Молдавии госучрежения были приведены в состояние готовности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в процессе которого иностранец открыл стрельбу, сообщает ТАСС.

По данным агентства, государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова.

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