МВД Молдавии сообщило, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен

В Молдавии госучрежения были приведены в состояние готовности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в процессе которого иностранец открыл стрельбу, сообщает ТАСС.

По данным агентства, государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова.