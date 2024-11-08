МВД могут наделить полномочиями по укреплению духовно-нравственных ценностей

МВД РФ могут наделить новыми полномочиями – по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан в рамках государственной политики на 2024-2026 годы, направленной на сохранение и поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Внести изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД являются реализация государственной политики в области внутренних дел, нормативно-правовое регулирование в данной сфере, а также защита прав, здоровья и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности, включая правовую защиту сотрудников ОВД, граждан, уволенных с правом на пенсию, и членов их семей.