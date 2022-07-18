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Политика
18 июля 2022  16:12

МВД ЛНР заявило о взятии Северска

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МВД Луганской народной республики объявило, что Северск был взят под контроль сил республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника министра внутренних дел республики Виталия Киселева.

«Северск под нашим контролем», — заявил Киселев.

Ранее он сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают из Северска и бегут в населенные пункты под Славянском и Краматорском. По его словам, украинские военные останавливаются в Закотном, Кирове, Звановке и на Кузьминовке.

#спецоперация на Украине
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