МВД: Лидер ВТОЦ* призывал украинские организации наносить удары по Татарстану

В розыск объявлены лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Всетатарский общественный центр»* (ВТОЦ*) – иноагент Рафис Кашапов** и Фарит Закиев. Об этом рассказал заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

«Проводятся мероприятия по пресечению преступной деятельности сторонников радикальной идеологии. Вскрыта деятельность нескольких ячеек экстремистских и террористических организаций на территории республики. Организованы необходимые мероприятия в отношении лидеров запрещенной в России экстремистской и террористической организации "Всетатарский общественный центр"*», – заявил он.

По словам Карибуллина, возбуждено уголовное дело после публичных призывов к террористической деятельности в отношении одного из лидеров ВТОЦ* Рафиса Кашапова** – так называемого «премьер-министра правительства независимого Татарстана в изгнании»***.

«Он находится в международном розыске и скрывается за рубежом. В интернете он призывал украинские террористические организации наносить удары по Татарстану», – подчеркнул замначальника Центра по противодействию экстремизму.

Карибуллин добавил, что также возбуждено уголовное дело после распространения недостоверных сведений о проведении специальной военной операции в отношении председателя ВТОЦ* Фарита Закиева. «Он объявлен в розыск, скрывается в Великобритании», – уточнил замначальника Центра по противодействию экстремизму.

Кроме того, в прошлом году возбуждены уголовные дела в отношении трех руководителей структурных подразделений международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**** в Татарстане, лидеров участников запрещенной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*****, лидеров и трех участников экстремистского сообщества сторонников запрещенной идеологии «Ат-Такфир Валь-Хиджра»****** и других сторонников экстремистской идеологии.

*Запрещенная в России экстремистская организация. Верховный суд РТ 10 июня 2022 года вынес решение о ликвидации Всетатарского общественного центра как экстремистской организации.

** В 2023 году Минюстом РФ признан иностранным агентом.

*** Запрещенная в России террористическая организация.

**** Запрещенная в России террористическая организация.

***** Запрещенная в России экстремистская организация.

****** Запрещенное в России экстремистское объединение.