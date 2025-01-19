МВД: иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными

С 1 апреля 2025 года в России вводится новое правило, по которому иностранные водительские права граждан, проживающих в стране более года после получения российского гражданства, станут недействительными, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В министерстве уточнили, что согласно закону, который вступил в силу в апреле 2024 года, иностранные водительские удостоверения признаются недействительными через год после того, как их владелец получил вид на жительство или стал гражданином Российской Федерации.

«Такая норма установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином нашей страны», – добавили в МВД.

За управление транспортным средством с просроченными иностранными правами водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей, а также запрет на вождение до восстановления прав.