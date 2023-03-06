МВД: Информация о создании добровольческих штурмовых батальонов - фейк

В соцсетях и мессенджерах активно распространялся документ якобы под подписью министра внутренних дел РФ Колокольцева. В приказе говориться о создании так называемых добровольческих ударно-штурмовых батальонов.

В МВД России опровергли данную информацию и сообщили, что приказ о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов является фейком.