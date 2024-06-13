МВД и ФСБ выявили хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из стран ЕС

Правоохранители совместно с ФСБ выявили кражу более одного миллиарда рублей социальных выплат, которая была совершена при помощи фальшивых документов о рождении и смерти людей, полученных из стран Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах», –отметили в ФСБ.

Кроме того, по данным ФСБ, участники организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами, на основании которых на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивали и присваивали.