МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы без суда на десять дней

Росфинмониторинг предложил дать Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности, а также самому себе право без суда блокировать счета и банковские карты на десять дней. Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Внесудебную блокировку предполагается осуществлять при подозрении, что счета и карты используются для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков, а также для организации незаконного оборота наркотиков.

Авторы инициативы рассчитывают, что подобная мера будет применяться только в случаях, не терпящих отлагательства. При этом имеющиеся в распоряжении госорганов данные должны будут быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

Планируется, что операции будут внесудебно приостанавливаться на срок лишь до десяти рабочих дней. Продлять запрет можно будет лишь по решению суда.

Соответствующие возможности в случае принятия новеллы получат только руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, их заместители, а также отдельные руководители территориальных органов этих силовых структур.

В течение 24 часов о блокировке операций будут уведомлять генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора. Генеральная прокуратура сможет опротестовывать блокировки, а рассматривать такие протесты будут в течение 48 часов.

Согласно подсчетам разработчиков проекта, в день по стране будет приниматься примерно 17 решений о приостановке банковских операций, а в неделю — около 120.