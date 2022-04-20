МВД: Чаще всего на уловки мошенников попадаются молодые татарстанцы

О том, какие возрастные группы чаще всего становятся жертвами дистанционных краж, рассказал во время прямого эфира, посвященного защите от мошенников, начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по РТ Ленар Гараев.

По его словам, чаще всего на уловки мошенников попадаются татарстанцы от 25 до 45 лет. Объясняется это тем, что молодые люди чаще пользуются различными приложениями и покупают товары в интернете, поэтому они более подвержены угрозе мошенников.

На втором месте идет возрастная группа от 60 до 70 лет. Здесь наиболее частым способом мошенничества является сценарий «Родственник попал в беду», когда пожилым людям звонит злоумышленником, представляется их родственником, говорит, что попал в ДТП, и требует передать ему деньги для решения ситуации.