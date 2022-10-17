В президентских выборах в Австрии победил Ван дер Беллен

По итоговым результатам голосования Президентом Австрии стал Александер Ван дер Беллен. 78-летний политик набрал 56,7% голосов и второй раз подряд занял пост главы государства, заявили в австрийском МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что явка на президентские выборы в Австрии, которые состоялись 9 октября, составила 65,2%. Второе место по итогам голосования занял Вальтер Розенкранц (17,7%), кандидат от правой партии FPÖ.

На третьем месте оказался лидер Пивной партии, 35-летний панк-музыкант Доминик Влазны (8,3%), который стал самым юным кандидатом в президенты Австрии за историю республики. Он заявил, что «глубоко удовлетворен своим результатом».