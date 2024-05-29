МВД: 95% из всех совершенных детьми в РТ мошенничеств – это работа курьерами аферистов

Около 95% совершенных мошенничеств детьми в Татарстане – это работа через интернет нелегальными курьерами. Об этом на пресс-конференции на тему: «Проблемы подростковой преступности, преступления против детей и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» рассказал уполномоченный полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Марат Фатхуллин.

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«По итогам 4 месяцев 2024 года окончено расследование 258 уголовных дел с участием несовершеннолетних. Рост преступности среди несовершеннолетних обусловлен ростом преступлений связанных с мошенничеством - он составил 34,6%. Количество афер по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло с 26 до 35 случаев. Высокий уровень преступности по линии незаконного оборота наркотиков и мошеннических действий в подростковой среде обусловлен в первую очередь глобальной цифровизацией и переходом многих аспектов повседневной жизни в интернет, что создало новые риски в сфере информационной безопасности», – сказал он.

По его словам, в большинстве случаев причиной вовлечения подростков в эту деятельность является их желание подзаработать. Марат Фатхуллин отметил, что в этом году также участилось количество угонов автомобилей несовершеннолетними на 360% – по сравнению с периодом прошлого года с пяти случаев до двадцати трех. А в сфере незаконного оборота наркотиков количество преступлений, совершенных детьми увеличилось на 65%, с 43 до 71 случая по сравнению с этим же приодом прошлого года.