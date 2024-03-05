Музыковед Гузель Юнусова: Возможно, оренбургские казаки имели происхождение от татар

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова на основе находок фольклорной экспедиции 1963 года выпустил три издания, посвященные музыкальному фольклору. Изучая материалы к книгам, ученые пришли к мнению, что оренбургские казаки могли происходить из татар. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной презентации новых изданий ИЯЛИ, рассказала автор книг, научный сотрудник центра искусствознания, музыковед Гузель Юнусова.

Автор представила сборник «Мир музыки», посвященный музыкальному фольклору. Книга охватывает темы литературы и музыки, жизни и творчества композиторов, творческой деятельности исполнителей, концертной и театральной жизни Казани. Издание содержит научные статьи, рецензии, тексты радиопередач и выступлений конференций, архивные документы института имени Г. Ибрагимова и Национального музея Татарстана. Данный труд является весомым итогом многогранного и комплексного изучения музыковедом музыкального мира столицы РТ.

Кроме того, Гузель Юнусова подготовила книгу «Фольклор татар Саратовской области» в двух частях. Первый раздел посвящен записям песен, привезенным из фольклорной экспедиции ученым – собирателем и исследователем татарских народных мелодий Махмутом Нигметзяновым, а второй раздел – исследованию филологами фонда вербального фольклора.

Автор труда также рассказал об интересных результатах проведенных ею исследований при подготовке первой части сборника.

«В 1963 году в фольклорной экспедиции, организованной нашим институтом, участвовал и сам Махмут Нигматзянов. Была проведена работа по глубокому изучению ценных находок этой экспедиции, обработке и обобщению результатов и подготовке их к изданию. В качестве приложения к книге был компакт диск. В него вошли записи песен, привезенных из экспедиции. После ознакомления с этими песнями и обсуждения с коллегами из Москвы, Саратовской области, мы пришли к мнению, что, возможно, оренбургские казаки имели происхождение от татар. Это особо заметно в песнях “Хан кызы” (“Ханская дочь”), “Су буенда ак киек” (“Белая дичь у воды”) – в мотиве их исполнения, мелодиях», – поделилась своими наблюдениями музыковед.

Отметим, что на пресс-конференции прозвучали записи песен «Белая дичь у воды» и «Ханская дочь», записанные в ходе фольклорной экспедиции 1963 года в Саратовской области.

Регина Габдрахманова