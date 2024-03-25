Музыканты La Primavera перечислят часть выручки в фонд помощи пострадавшим в «Крокусе»

Казанский камерный оркестр La Primavera и художественный руководитель оркестра Рустем Абязов приняли решение передать часть денег, вырученных от продажи билетов на концерты «Фестиваля-65», в фонд помощи семьям пострадавших и погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба оркестра.

«В ближайшие дни у нас запланированы два концерта фестиваля. Было принято решение поддержать тех, кому сейчас тяжело, в меру своих возможностей», – сообщил Абязов.

Он также отметил, что музыканты решили не отменять запланированный первоапрельский концерт-капустник, который входит в программу фестиваля.

«Мы долго думали, можем ли в такой ситуации проводить несерьезный концерт. И поняли: да, жить сейчас без оглядки на случившееся нельзя, и именно поэтому проводить концерт нужно! Нужно, чтобы подчеркнуть, что задуманное террористами не удалось – нас не запугали! Нужно, чтобы хоть немного помочь людям выйти из состояния подавленности, в котором многие сейчас пребывают, помочь им перенести самые сложные жизненные испытания», – считает маэстро.

В рамках казанского «Фестиваля-65» оркестр La Primavera даст два концерта. Первый уже состоялся 15 марта. Фестиваль приурочен к 65-летнему юбилею Рустема Абязова, который он отметит 29 марта на сцене Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.