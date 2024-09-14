Музыканты из Татарстана выступают в Кирове в преддверии 650-летия города

Фото: пресс-служба главы Кировской области

Сегодня в Кирове на пешеходной улице Спасская выступают артисты из Татарстана. Они стали участниками продолжающегося межрегионального фестиваля «Город добрых соседей», посвященного 650-летию столицы Кировской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Собравшихся поприветствовал губернатор Кировской области Александр Соколов. «Все делегации, которые приезжают к нам в гости, по-своему уникальны и интересны. Сегодня встретили соседей из Республики Татарстан. Наши регионы — партнеры, которые активно взаимодействует уже много лет. Кировчане любят Казань, приезжают туда семьями, чтобы отдохнуть или решить рабочие вопросы. В свою очередь жители республики тоже нередкие гости на нашей земле. Для удобства мы запустили авиарейс Киров — Казань. Мы часть большой страны и встречаем гостей на своей земле как давних приятелей», — заявил руководитель области.

В Киров приехал татарстанский Государственный ансамбль песни и танца «Агидель». Его участники представили традиционные татарские композиции и танцы, авторские обработки народных песен, популярные татарские мелодии 50–70-х годов XX века, танец сельской молодежи и другие номера.

На фестивальной ярмарке можно приобрести изделия мастеров народных художественных промыслов: национальную татарскую одежду, тканые, керамические, кожаные, кружевные и резные деревянные изделия, а также национальные лакомства.

В честь 650-летия с момента основания в Кирове с июля по сентябрь проходит межрегиональный фестиваль «Город добрых соседей». В нем принимают участие около 20 регионов России.

История Кирова (до 1934 года Вятки, а до 1780-го — Хлынова) отсчитывается от 1374 года, в котором город был впервые упомянут в летописях. Альтернативная дата его основания — 1181 год.

Фото и видео: пресс-служба главы Кировской области.