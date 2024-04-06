Музыканты Донецкого оркестра рассказали в Татарстане, как выступали под обстрелами

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Из города шахтеров в город нефтяников приехал Донецкий симфонический академический оркестр. Музыканты привезли не только впечатляющий репертуар из 20 произведений, но и истории жизни и работы в условиях почти непрекращающихся боевых действий.

День артистов условно можно поделить на две части: в первой они дали большую пресс-конференцию и беседовали с журналистами, во второй — общались со зрителем на языке произведений Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и других классиков.

Солистка Донецкой государственной академической филармонии Екатерина Гладышева исполнила каватину Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». Исполняет это произведение Екатерина почти всю свою профессиональную карьеру, а с родным оркестром только второй раз.

«Не так давно, в феврале, я пела в Кремле, а там, конечно, совсем большой зал, и был полный аншлаг. И сейчас в Альметьевске я особой разница не заметила — зритель принимает очень хорошо. Спасибо ему за это большое», — поблагодарила Екатерина Гладышева.

До вечернего концерта у музыкантов была возможность познакомиться с Альметьевском поближе. Дончане отметили, что город нефтяников на город шахтеров внешне не похож, но у него есть своя атмосфера, что-то знакомое. А как выяснилось на пресс-конференции, у Татарстана и Донецка есть связующее звено.

«Оркестр был создан в 1933 году. Его основателем стал Натан Григорьевич Рахлин, который в свое время создал казанскую музыкальную, композиторскую, дирижёрскую школу», — рассказал руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Музыканты рассказали не только истории о развитии музыки в России, но и фронтовые.

«После концерта — это в школе было — дети меня обступили: автографы, фотографии, что-то спросить. Приходит военный и говорит: „так, все быстро разбегаются“. А дети не хотят меня отпускать, им же надо фотографии сделать. Но военный все-таки нас разогнал — меня в машину, детей по домам. И только потом в новостях мы увидели: был обстрел в Горловке прямо в центре», — поделилась музыкант Валентина Лисица.

Для своего зрителя музыканты подготовили почти 20 номеров: вокальных и чисто инструментальных, а во втором отделении публику ждал концерт внутри концерта. Не как событие, а как отдельное произведение или даже жанр.

Программа «Оркестра непокоренных» с одной стороны посвящена юбилеям и юбилярам: годовщине образования коллектива и композиторам. С другой — погибшим в вооруженном конфликте на Донбассе. Память последних собравшиеся почтили минутой молчания. Уже завтра артисты выступят в Набережных Челнах. А закончат большое турне они 25 апреля в родном Донецке.