Музыкант Ильдар Гимадиев: «Варган лечит на уровне психосоматики»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Услышал электронную танцевальную музыку на варгане и вдохновился»

- Ильдар, мы с вами начали договариваться об интервью еще в конце июля, но тогда не получилось встретиться. У вас летом такая большая занятость? Или она всегда такая?

- Наверное, всегда (смеется). А непосредственно в тот момент я должен был ехать на фестиваль в Венгрию в качестве артиста. И, помимо работы, готовился к этому выступлению.

- Выступили в итоге? И что это за фестиваль?

- Выступил, было интересно. Фестиваль не очень большой, он посвящен варганам и этнической музыке. Называется Dorombuli - от слова «доромб», то есть варган по-венгерски.

- Как вы заинтересовались музыкой? Ваши родители имели к ней отношение? Или, может быть, к изготовлению инструментов?

- Нет, мои родители не музыканты. Желание заниматься тем, чем я занимаюсь, пришло постепенно, вместе с каким-то личностным развитием. Началось с любви к музыке в целом, сначала я просто ее слушал, потом начал увлекаться музыкальными инструментами, играть на гитаре и барабанах, позже на синтезаторе. Потом стал делать музыку и аранжировки, вошел в состав казанской группы «Детский царь». Играли смесь альтернативного рока, фолк-рока, электроники и немного панк-рока. Группа, кстати, до сих пор существует.

А в какой-то момент случайно увидел видео мультиинструменталиста Byon Kay, где он играл современную электронную танцевальную музыку на варгане. Мне это очень понравилось и вдохновило учиться играть на варгане. Купил инструмент, начал изучать его возможности и так постепенно освоил.

- А сейчас что слушаете? Порекомендуйте читателям трех своих любимых исполнителей.

- Если брать музыку со словами, то я ценю авторов, которые вкладывают в песни такую… светлую наполненность смыслами. Например, Vector Five, Марат Нигматуллин, из «этно» - Олена Уутай.

- Это всё отечественный продукт?

- Да.

- Что вы окончили?

- Финансовый институт по специальности «Банковское дело». В школе нравилась математика, поэтому поступил в КГФЭИ. Толком еще не знал себя. После вуза попробовал работать по специальности, но надолго не хватило.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Варган снимает психосоматические блоки»

- Сколько лет вы изучаете варган?

- Лет 15, с тех пор как начал играть на нем. Это был, конечно, очень интересный путь изменения его восприятия — от игрушки до того, что исцеляет. То есть до уровня звукотерапии и передачи слушателям своего состояния.

- Чье исцеление имеется в виду – играющего или тех, кто слушает?

- У варгана есть оба свойства. Если использовать его правильно, на созидательной волне, тогда оба воздействия могут быть положительными. Мы с моей командой где-то год назад увидели на просторах интернета такое авторское направление, как варганотерапия. Им уже 30 лет занимаются супруги-медики Матвей и Елена Алексеевы – у них и исследовательская, и практическая деятельность. То есть они исцеляют людей с помощью звуков варгана и внутренней работы варганотерапевта с аудиторией. За это время исцелили 5 тысяч человек.

Мне это показалось важным направлением, я прямо очень заинтересовался и вместе с моим коллегой Анваром Бектимировым прошел обучение у этих мастеров.

- И в чем суть метода?

- С помощью работы со звуком и с аудиторией, которая слушает варган, снимаются психосоматические блоки — они трансформируются и затем растворяются. То есть лечится сам корень болезни, находящийся в психосоматике.

«Когда человек играет сам, его исцеление может быть сильнее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так вылечивается множество болезней сердечно-сосудистой, дыхательной систем, внутренних органов. Ну и различные психические заболевания, такие как депрессии и панические атаки. Диапазон, в общем, большой.

- Все-таки когда эффект для излечиваемого сильнее - когда он слушает или когда сам играет?

- Наши мастера сказали на этот счет, что когда человек играет сам (используя при этом методику), его исцеление может быть сильнее.

Но это еще зависит и от личного состояния человека, от конкретной ситуации. Бывает так, что исцеление, как бы это объяснить… скажем, не идет по судьбе. То есть человек болеет, и это, возможно, его дорога, которую он должен сначала пройти, чтобы исцелить корень душевной проблемы, прийти к душевному равновесию.

- Если я материалист и во все это не верю, то меня, скорее всего, ничего не возьмет?

- Если вы материалист, нужно попробовать, и тогда будет понятно (смеется). Конечно, доверие, коммуникативное поле, которое создается во время сеанса, - важные элементы варганотерапии. Если человек доверяет и хочет, чтобы результат был, он будет. Особенно если варганотерапевт опытный.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Слышал, что в школах Башкирии учат играть и на варгане, и на курае»

- В башкирской музыкальной культуре как будто гораздо больше варгана, чем в татарской. Это так?

- Возможно, это зависит от политики, в том числе культурной. Потому что, как я слышал, в школах Башкирии учат играть и на варгане, и на курае. Соответственно, те, кому эти инструменты с детства понравились, могут дальше развиваться в этом плане. В татарстанских школах этого нет, и, возможно, поэтому у нас мало варгана.

Разные исследователи татарской музыкальной культуры, с которыми я встречался, говорят, что в ней очень много этнических инструментов, и это в том числе варган, или кубыз. На нем играли на праздниках, во время застолий, например после сбора урожая, просто для веселья.

- А верно ли, что чем севернее народ, тем примитивнее у него и музыкальные инструменты, и в целом музыкальная культура?

- Наверное, это зависит от ситуации, времени и, возможно, конкретно от людей. Например, в Якутии делают самые лучшие варганы в мире, а это северная территория. Там изобрели собственную технологию, которая получила широкое распространение. История очень длинная штука, и, может быть, и были времена, когда было тяжело с технологией, но на данный момент можно сказать, что якутские варганы – это образец качества. У них есть традиция изготовления варгана с нуля, начиная с добычи металла из земли.

- Я послушал внимательно варган, и мне кажется, что его особенность как инструмента в том, что он одновременно играет и басовую партию, и ударную. Это так?

- Ну да. Варган может давать ритм и басовые партии. И может делать мелодии, если вы владеете техникой. Есть разные техники игры, и очень часто для этнических культур характерна именно мелодическая игра на варгане – больше, чем ритмическая. У татар именно так, при игре присутствует пентатонная мелодия. В остальных культурах также чаще мелодика – как в Норвегии, например. Русская игра тоже обычно включает в себя мелодию.

А вот в Якутии скорее ритмическая игра, там любят играть атмосферно, медитативно, протяжно на басовых и среднечастотных варганах. Изготавливают именно такие.

«Нужно ловить эти микроны, в том числе при закалке, чтобы достичь хорошего звука» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если зазор между язычком и деками широкий, звук будет глухой. А широкий - это чуть больше двух микронов»

- В итоге вы пришли к собственному изготовлению варганов, так? Я обратил внимание на видеоролик в ваших соцсетях с отзывами – среди них много людей «славянской внешности». То есть варган популярен не только среди азиатов? Кто больше заказывает его в процентном отношении?

- Большинство покупателей из европейской части России, то есть в основном это русские. Но дело в том, что мы позиционировали этот инструмент как современный, играя на нем современную танцевальную музыку. И заинтересовались, наверное, те, кто любит новые течения и веяния. То есть варган стал в наших руках современным инструментом, на котором можно музицировать и импровизировать независимо от наличия музыкального слуха. Ну и инструментом для звукотерапии, здоровья, душевного равновесия.

- Где берете материал для заготовок?

- Покупаем у местных поставщиков металла. Язычок на одном заводе, листовой металл для корпуса на другом.

- У играющего на варгане может появляться привкус железа во рту? Или такой варган — брак?

- Да, такого быть не должно. И это несложно не допускать, надо просто использовать пищевой металл, из которого делают ложки и вилки. А не обычный черный, просто обработанный от коррозии.

На мастер-классе по варгану, 2018 год Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

- Почитав те же отзывы, увидел, что одно из требований к варгану в том, чтобы он не издавал дребезжащего звука. Это сложно сделать?

- В процессе освоения этого ремесла вообще оказалось много сложностей. Одна из них в том, чтобы язычок не задевал за деки, но при этом был яркий звук. Потому что если зазор между язычком и деками будет широкий, то звук получится глухой. А широкий - это значит чуть больше двух микронов. И вот нужно ловить эти микроны, в том числе при закалке, чтобы достичь хорошего звука. Мы своей геометрии язычка достигли экспериментальным путем, и таких экспериментов было как минимум семь на протяжении пяти лет.

Потом, есть нюанс, связанный с жесткостью язычка. Он не должен слишком сильно вибрировать, вибрация должна была приятной, не грубой.

- Если она будет грубой, то чем это грозит? Опухшей головой?

- Да, может начать болеть голова, может появиться неприятное ощущение. Долго на таком варгане не поиграешь. А чтобы достигнуть эффекта по состоянию, нужно играть как минимум две или три минуты.

В то же время, если язычок сделать слишком мягким (соответственно мягкой будет и вибрация), то может быть не слишком большой эффект по состоянию. Так вы получите только звук, а ощущения от вибрации будут уже не такие хорошие.

Гимадиев Ильдар Ильшатович – музыкант, основатель и руководитель мастерской по изготовлению варганов и глюкофонов.

Родился в Казани в 1986 году. Окончил КГФЭИ.