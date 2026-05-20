Музыкант Гараев станет гостем проекта «Одна пластинка в неделю» Нацбиблиотеки РТ

Музыкант Эльфис Гараев станет гостем проекта «Одна пластинка в неделю» Национальной библиотеки РТ. Музыкальный вечер будет посвящен творчеству советского композитора Андрея Эшпая.

Мало кто знает, что музыку знаменитого шлягера «А снег идёт» в 1961 году написал марийский композитор Андрей Эшпай. Одним из первых в стране он начал внедрять джазовые ритмы в симфоническую и эстрадную музыку, и первым в мире написал инструментальные концерты для каждого инструмента симфонического оркестра. Встречу организаторы приурочили к Году единства народов России, так как творчество Эшпая неразрывно связано с Республикой Марий Эл.

23 мая вместе с Эльфисом Гараевым гости смогут послушать пластинки с музыкой Андрея Эшпая из фонда Национальной библиотеки РТ и обсудить его творчество. В завершение вечера музыкант исполнит несколько своих песен на марийском языке.

Эльфис Гараев – барабанщик, певец, композитор и аранжировщик. В прошлом – участник крупных музыкальных проектов и музыкант лейбла «Элвин Грей».

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация.