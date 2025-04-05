Музыкальный мост между культурами: как татарский хор покоряет сердца

Татарский народный хор КФУ

Фото: © Эмин Рамазанов / «Татар-информ»

В сердце Казани продолжает творить настоящее чудо один из старейших студенческих хоров республики – Татарский народный хор Казанского федерального университета. Под руководством заслуженного деятеля искусств Татарстана Ирниса Ахмадулловича Рахимуллина этот коллектив уже полвека является настоящим хранителем музыкальных традиций и проводником культурного диалога. Художественный руководитель хора Ирнис Рахимуллин ответил на вопросы корреспондента «Татар-информа» о деятельности коллектива.

В музее Салиха Сайдашева прошел весенний концерт в соответствии с ежегодной традицией, согласно которой студенческий Татарский народный хор КФУ выступает для ценителей искусства. Коллектив, репертуар которого включает произведения на восьми языках мира, особенно проникновенно исполняет песни на родном татарском языке. Каждое хоровое исполнение становится настоящим актом искусства. Вместе с концертмейстером Венерой Бакиевой артисты стараются создать неповторимую атмосферу на каждом выступлении.

Отдельного упоминания заслуживает исполнение азербайджанской детской песни «Джуджялярим» («Цыплята») – знаменитой композиции «Джип-джип джуджялярим», которая впервые прозвучала в 1949 году. Хор исполнил эту песню с таким задором и мастерством, что зрители не смогли сдержать улыбок и аплодисментов. Мелодичность азербайджанского языка в сочетании с талантливым исполнением создала особый эффект, напомнив, как музыка объединяет народы.

Хор, в состав которого входят студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета, не просто исполняет песни – они создают уникальный музыкальный мост между разными культурами и поколениями. В их творчестве органично соединяются народные мелодии, классические произведения и современная музыка, что делает каждое выступление коллектива особенным и запоминающимся.

В завершение концерта Ирнис Рахимуллин предложил всем гостям присоединиться к хору и исполнить вместе песню «Туган тел», с которой и начался концерт. Слушатели встали и спели в унисон с артистами, превратив неофициальный гимн татарского мира в мощный хор.

Концерт прошел вдохновляюще – зрители воодушевились, услышав, как музыкальный коллектив виртуозно и трогательно передавал характер и эмоции произведений, созданных на разных языках мира. У публики осталось неустранимое желание вновь встретиться с искусством хора.

Фото: © Эмин Рамазанов / «Татар-информ»

Ученики Рахимуллина продолжают славные традиции своего учителя, даря публике незабываемые выступления. Такие талантливые певицы, как Зиля Мубаракшина, своим потрясающим голосом и искренним отношением к искусству подтверждают верность традициям своего наставника и дарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

За годы существования коллектив завоевал множество наград на всероссийских и международных конкурсах, став настоящим народным коллективом России. Но главная их награда, по их собственным словам, – это любовь и признание зрителей, которые с нетерпением ждут каждого выступления.

Такие коллективы, как Татарский народный хор КФУ, не просто сохраняют культурное наследие – они обогощают его, доказывая, что музыка действительно является универсальным языком общения, способным объединять людей разных национальностей и возрастов.

Ирнис Рахимуллин – это яркий пример того, как один человек может кардинально изменить культурную жизнь целого региона. Его вклад в развитие профессионального хорового исполнительства в Татарстане невозможно переоценить: под его руководством выросли целые поколения талантливых певцов, а созданный им народный хор стал настоящим хранителем музыкальных традиций.

«Просто у меня большой опыт работы с вокалистами. С 60-го года я работаю, понимаете?» – напомнил он.

Такие деятели искусства, как Ирнис Рахимуллин, не просто работают – они вдохновляют тысячи людей, передавая им свою страсть к музыке и преданность родному краю. Их творчество – это мост между поколениями, где каждый может найти что-то близкое и родное для себя, будь то классическая татарская песня или многоголосное исполнение на других языках мира.

Эмин Рамазанов