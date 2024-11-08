Музыкальный мир России и Китая: в Казани пройдет концерт «Желтый аист»

Фото: Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова

14 ноября в Казани состоится концерт «Желтый аист». Слушатели погрузятся в музыкальный мир России и Китая, переплетение традиционных мелодий и современных музыкальных течений.

Мероприятие состоится в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. На сцене выступят студенты консерватории из Китая — молодые исполнители на фортепиано, скрипке, виолончели, арфе, традиционных китайских инструментах, вокалисты, а также оркестр Tatarica под управлением профессора, заслуженного деятеля искусств РТ Рината Халитова.

Во время концерта прозвучат произведения российских и китайских композиторов. Также зрители смогут оценить фрагменты из балетов Н. Жиганова «Желтый аист» и Р. Ахияровой «Иакинф», оперы Ц. Кюи «Сын мандарина», современных китайских опер.

Мероприятие посвящено Году культур России и Китая. Ожидается, что концерт станет не только праздником музыки, но и настоящей площадкой культурного обмена, дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Начало концерта запланировано на 18.30.