Музыкальный конкурс «Юные виртуозы Татарстана» продлил прием заявок

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Музыкальный конкурс под патронажем заслуженной артистки России и Татарстана оперной звезды Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы» продлил прием заявок до 20 февраля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель директора Таткультресурсцентра Эльвина Якупова.

Конкурс академической музыки, в котором, впрочем, могут участвовать и вокалисты с эстрадными песнями, в этом году будет проводиться во второй раз. Но если в прошлом году он был городским и проводился среди учащихся детских музыкальных школ, то в этом году он имеет республиканский статус и более масштабное в связи с этим название «Юные виртуозы Татарстана».

«Сейчас [помимо Казани] заявлены Набережные Челны, Альметьевск, малые города – Арск, Буинск, Мамадыш, Уруссу, Нурлат, Чистополь, Бавлы, Муслюмово, Кукмор, Камское Устье, Тюлячи, Менделеевск. Честно говоря, недостаточно. Мы рассчитывали, что это будет грандиозно – много заявок. Но пока их не очень много», – констатировала заслуженный деятель искусств Татарстана, депутат Казанской городской Думы и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как мать снискавшей мировую славу оперной певицы Аиды Гарифуллиной она напомнила, что ее дочь путь к большой сцене в свое время тоже начинала в музыкальной школе и прошла его поэтапно, приобретая затем мастерство в музыкальном колледже и университете в Европе. Идея конкурса, рассказала она, возникла из желания поддержать музыкальные школы республики, талантливых детей и чутких педагогов.

«Яркого академического конкурса прежде в Казани не было, хотя эстрадных конкурсов много. Мы очень ждем активных педагогов, которые будут представлять свои города, населенные пункты Татарстана. Ждем музыкантов разных направлений – народников (уже есть заявки с аккордеоном, баяном, мандалиной), духовиков, струнников и тех, кто осваивает фортепиано», – сказала Ляйля Гарифуллина.

Еще одно новшество конкурса в этом году – финансовая поддержка (денежные призы) не только участников, занявших три первых места в каждой возрастной группе и номинации, но и их наставников. Обладатель гран-при и его наставник получат по 50 тысяч рублей, занявший первое место и его педагог – по 25 тысяч рублей. За второе и третье места юные музыканты и их наставники получат по 20 и 15 тысяч соответственно. Вступительного взноса, подчеркнула Гарифуллина, участие в конкурсе не требует.

При этом главным достижением для участников станет возможность выступить на гала-концерте в Казани вместе с профессиональными артистами оркестра Центра современной музыки Софии Губайдуллиной. Кроме того, для финалистов будут проводить мастер-классы опытные музыканты.

Отборочный тур конкурса пройдет в режиме онлайн в конце февраля. Второй, зональный этап, пройдет с 20 по 31 марта в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.Третий тур – с 15 по 25 апреля в Казани, где участниками станут артисты ведущих музыкальных вузов, Московской, Санкт-Петербургской консерватории. Гала-концерт состоится в мае, в прошлом году его участниками стали 12 финалистов. Среди них, например, 10-летний Бахтияр Газиев с известным хитом 60-х «Джамайка».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Бахтияр стал лауреатом конкурса в прошлом году, и это отличная возможность продемонстрировать свой талант. В прошлом году он стал также стипендиатом мэра города Казани – это высшее достижение среди детей и юных артистов. В Казани 50 школ искусств, которые реализуют программы в области предпрофессиональной подготовки. В них занимаются порядка 25 тысяч детей. Это не только музыка, но и изобразительное искусство, хореографическое, театральное искусство. Мы не поддерживаем конкурсы, мы поддерживаем молодые таланты – на это направлена вся система работы», – отметил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.