Музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи перенесли на следующий год

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи перенесен на 2023 год. Об этом организаторы сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

«Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год», – сказано в заявлении.

Омечается, что решение связано с невозможностью на должном уровне решить все логистические, технические и организационные вопросы для обеспечения удобства зарубежных звезд, оргкомитета и гостей из разных стран.