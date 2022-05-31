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Культура
31 мая 2022  15:57

Музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи перенесли на следующий год

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Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи перенесен на 2023 год. Об этом организаторы сообщили в своей группе во «ВКонтакте». 

«Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год», – сказано в заявлении.

Омечается, что решение связано с невозможностью на должном уровне решить все логистические, технические и организационные вопросы для обеспечения удобства зарубежных звезд, оргкомитета и гостей из разных стран.

 

#новая волна #музыкальный конкурс
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