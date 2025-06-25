Музыкальный коллектив бойцов СВО «Добробат» дал концерт в КЦ «Чулпан»

Сегодня, 25 июня, в культурном центре «Чулпан» в Казани прошел бесплатный завершающий концерт музыкального тура «От победы к победе» группы «Добробат».

«Добробат» — коллектив, состоящий из ветеранов СВО. Бэк вокалистом является Никита Мусин, гитарист – Павел Шишкин, главный вокалист группы – Иван Хомяков, художественный руководитель – Валерий Чамрин.

Худрук коллектива Валерий Чамрин рассказал подробности об идеях создания проекта. Идея появилась полгода назад, в преддверии 80-летия Победы. Изначально участники группы хотели сделать концерт, и только потом решили воссоздать это в большой спектакль. Помимо этого, руководитель группы поведал о истории создания коллектива.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Сам проект планировался ещё в 2022-м году, потому что мой сын, боевой офицер, ушёл на фронт. У меня родилась сразу идея создать группу. Все ребята – бойцы специальной военной операции. Ну, так как все на фронте воевали, я, естественно, стал ждать. Потом, через полтора года, познакомился с нашим солистом, с композитором, с Иваном Хомяковым. И мы с ним вместе уже начали работать. Затем подтянулись и остальные, сослуживцы Ивана» – делится Чамрин.

Название группы «Добробат», как сообщил худрук группы, означает «Батальон Добра», и придуман депутатом Госсовета РТ, кавалером Ордена Мужества Эдуардом Шарафиевым.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Мы изначально хотели сделать просто концерт с использованием песен военных лет. Потом посовещались и решили сделать вот этот вот спектакль, чтобы это был не просто концерт. Простое исполнение песен было бы скучно для зрителей», — пояснил он.

Также Чамрин обозначил, что в их выступлениях преобладает разная тематика: семья, Великая Отечественная война, СВО, гуманитарная помощь. Группа провела концерты в крупных городах Татарстана — Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе, Нижнекамске.

«У нас в Нижнекамске был концерт, после которого нас не отпускали со сцены, мы уже ушли, а там народ не уходит. Мы вышли, мы ещё раз спели "Штурмовики". На каждом концерте у нас есть массовые фотографии: с бойцами, с семьями погибших, с семьями, у которых кто-то воюет, с представителями глав администрации», — отметил Чамрин.

Руководитель музыкального коллектива сообщил, что концерты организовываются при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

На мероприятии были исполнены авторские песни и музыкальные произведения военных лет. Коллектив показал и театральные представления на военную тему. Танцевальные номера представили артисты театра танца «Сайдаш».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Автор песен и главный вокалист коллектива Иван Хомяков заявил о желании больше выступать с концертами по всей России.

«Хотели бы, конечно, объездить вообще всю Россию, всю нашу необъятную, любимую, замечательную страну. Пока двигаемся в этом направлении», – рассказал о будущих планах вокалист.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

По словам Хомякова, он самостоятельно пишет песни: все произведения – это пережитые моменты с СВО.

«Своими песнями мы бы хотели пожелать людям обеспечить надёжный тыл нашим ребятам. Наши ребята должны знать, что здесь их ждут, здесь их любят, что здесь их никто не бросит. Создание надёжного такого тыла для наших бойцов – это сейчас приоритетная задача всего нашего населения», – добавил вокалист и боец СВО.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й год объявлен Годом Защитника Отечества, в 2025-м году в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.