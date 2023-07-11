Музыкальный кластер и театральный центр: какие объекты культуры появятся в Татарстане

Ирада Аюпова: «Мы меняем саму атмосферу наших учреждений. Потому что человек не придет в разбитое, ущербное учреждение культуры, после роскошных торговых комплексов»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Нацпроект направлен на повышение доступности мероприятий культуры»

Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами – это ключевые точки национального проекта «Культура». Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

На реализацию национального проекта «Культура» в Татарстане в этом году будет направлено более 1,1 млрд рублей.

По словам председателя комитета Государственной Думы России по культуре Елены Ямпольской, важнейшим значением при реализации нацпроекта «Культура» является то, что Президент страны Владимир Путин называет «региональным измерением».

«Потому что закрепленное конституцией право жителей страны на доступ к культурным ценностям, приобщению к культуре, а также на самореализацию и развитию талантов, чему и посвящен нацпроект, начинается в регионах. Нацпроект направлен на повышение доступности мероприятий культуры», – пояснила Ямпольская.

«Если мы ремонтируем и переоснащаем сельские клубы и музей, то логично обеспечить их на много лет вперед профессиональными кадрами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Учреждения культуры – это не стены, а люди, которые там работают»

Ямпольская также назвала основные направления по развитию национального проекта. Так, необходимо разработать программу земский работник культуры, по аналогии с земским учителем и доктором, и запланировать ее финансирование из бюджета.

«Если мы ремонтируем и переоснащаем сельские клубы и музей, то логично обеспечить их на много лет вперед профессиональными кадрами, потому что, учреждения культуры – это не стены, а люди, которые там работают», – сказала депутат.

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре отметила, что нужно как можно теснее связать культуру и образование. Это касается также дополнительных программ в виде факультативов для школьников по истории России и Великой Отечественной войны.

Отдельно она упомянула про «Пушкинскую карту». По словам Ямпольской, программа отлично себя показывает, но от жителей приходит масса обращений по расширению действий карты. Она добавила, что 19 июля состоится заседание комитета Госдумы по культуре, посвященное расширению возможностей проекта.

Елена Ямпольская предложила разработать программу земский работник культуры, по аналогии с земским учителем и доктором Фото: prav.tatarstan.ru

В Нижнекамске создается музыкальный кластер

Ирада Аюпова рассказала также о региональном проекте «Культурная среда». В планах на этот год обеспечить 39 организаций современным оборудованием, а также построить и отремонтировать 34 здания культуры.

Так, в Набережных Челнах, а также Тетюшском и Нижнекамском районах появятся модельные муниципальные библиотеки. Кроме того, в Нижнекамском районе отремонтируют Детскую музыкальную школу №2.

«В Нижнекамске у нас создается музыкальный кластер. Сейчас там идет ремонт деткой музыкальной школы, музыкального училища, также мы создаем школу креативных индустрий. То есть у нас формируется новый стандарт музыкального образования на площадке Нижнекамского района. И практически аналогичная работа проводится в Альметьевском районе», – отметила Аюпова.

«Фактически на базе Буинска будет создан театрально-культурный центр. Надеемся, что реконструируемая площадка будет активно использоваться жителями» Фото: © Владимир Ваисльев / «Татар-информ»

В Буинске появится театрально-культурный центр

Продолжая тему «Культурной среды», министр остановилась на реконструкции районного дома культуры в Буинске.

«Фактически на базе Буинска будет создан театрально-культурный центр. Мы все знаем, что в Буинске очень сильный и активный театр, поэтому надеемся, что реконструируемая площадка будет активно использоваться жителями», – подчеркнула Аюпова.

Помимо этого, региональным проектом предусмотрено строительство пяти сельских клубов: двух в Апастовском районе и по одному – в Арском, Кайбицком и Кукморском районах. Кроме того, в рамках проекта отремонтируют шесть сельских домов культуры: три в Кукморском, и по одному в Высокогорском, Зеленодольском и Рыбно-Слободском районах.

Ремонтные работы также затронут четыре музея – Арский историко-этнографического музей «Казан арты», Краеведческий музей Бавлинского района, «Валяльная фабрика Родигиных» Кукморского района и Музейное объединение Зеленодольского района.

«Мы меняем саму атмосферу наших учреждений. Потому что человек не придет в разбитое, ущербное учреждение культуры, после роскошных торговых комплексов. Мы должны соответствовать ожиданиям. И на это как раз направлен национальный проект – повышение доступности и качества обслуживания», – заявила Ирада Аюпова.

Проект «Творческие люди» направлен на реализацию творческого потенциала граждан России Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Повышение квалификации пройдут 4 тысячи специалистов Татарстана

Министр также рассказала о региональном проекте «Творческие люди», направленном на реализацию творческого потенциала граждан России.

Сюда входят: детские конкурсы, фестивали, выставочные проекты, культурно-просветительские программы для школьников, обучение специалистов отрасли культуры, поддержка молодежных творческих проектов, волонтерские инициативы и выделение грантов для любительских творческих коллективов.

Согласно проекту, планируется, что в этом году около 4 тыс. специалистов, пройдут повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования. Кроме того, проект предусматривает поддержку почти 200 творческих инициатив и проектов, а также государственная поддержка в форме субсидий бюджетным учреждениям 1,1 тыс. волонтеров. Финансирование проекта составляет 23,5 млн рублей.

Планируется довести фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки Татарстан до 1250 уникальных книг Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ

Национальная библиотека оцифрует 1 тыс. книг

Аюпова также сообщила о реализации регионального проекта «Цифровая культура». На него в этом году направят 1,8 млн рублей.

Планируется довести фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки Татарстан до 1250 уникальных книг. При этом к 5 июня 2023 оцифровано уже 1036 книг.

Кроме того, проект направлен на популяризацию работы учреждений культуры через интернет. То есть, все культурные организации в цифровом формате представляют концерты и спектакли, выставки и экскурсии, творческие встречи и мастер-классы, лектории и флэшмобы.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»