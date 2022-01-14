Музыкальный фестиваль «Сәйлән» стал визитной карточкой «ШАЯН ТВ»

Музыкальный фестиваль «Сәйлән» стал визитной карточкой детского телеканала «ШАЯН ТВ». Ежегодно он привлекает внимание тысячи мальчишек и девчонок со всей республики. И это не удивительно – ведь на кону возможность стать настоящей звездой!

Победители прошлых сезонов уже сотрудничают с популярными в республике лейблами, выступают в дуэтах с именитыми звездами татарской эстрады, снимаются в клипах и ведут программы на телевидении. Их узнают, ими восхищаются, на них равняются.

2022 год для юных звезд фестиваля «Сәйлән» также начался на профессиональной сцене. Целых пять дней подряд они принимали участие в концерте заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина. Вместе они исполнили гимн татарского народа — песню «Туган тел».