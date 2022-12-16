Музыкальный диалог Рождественского и Цветаевой презентовала группа ViVA в Казани

В Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая завершился XV Международный фестиваль искусств «Филармониада» — одно из значимых культурных событий Татарстана. В течение десяти дней в концертном зале казанцы смогли услышать музыку самых разных направлений: от этники до джаза. «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой» стал одним из ярких моментов завершения года.

Фото пресс-служба Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая

В исполнении Государственного оркестра народных инструментов Татарстана и союза музыкантов ViVA зрители услышали песни на сочинения двух поэтов разных эпох — представительницы русского модернизма начала XX века и звезды оттепели. Вокальный коллектив объединяет пять солистов музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных телевизионных шоу. В столицы РТ группа ViVA уже бывала в качестве участников концертов и различных шоу, однако собственный проект представила казанцам впервые.

«Вот такие мгновения, когда мы можем встречаться в такие холодные декабрьские вечера, представлять вам великие песни, представлять новые премьеры, мы называем счастливыми. Очень приятно видеть такое огромное количество улыбок, хотя концерт еще не начался — это всегда вдохновляет. Проект, который объединил творчество Рождественского и Цветаевой, родился прошлым летом, когда мы заметили множество совпадений и фактов, объединяющих этих поэтов. Мы поняли, что до сегодняшнего дня никто их рядом не ставил», — рассказал со сцены солист группы ViVA Александр Балыков.

Фото пресс-служба Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая

Музыкант отметил, что поэтический диалог посвящен двум значимым юбилеям — 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского. При этом, по его словам, концерт станет открытием не только для зрителей, но и для самих артистов, которые будут подниматься на сцену. Проект является победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

В концерте, представленном как диалог двух эпох, звучала не только музыка Микаэла Таривердиева, Раймонда Паулса, Арно Бабаджаняна, но и воспоминания современников и близких поэтов, а также демонстрировались фрагменты с путешествиями по «цветаевским» и «рождественским» местам. Так зрители побывали в доме в селе Косиха, где родился Роберт Рождественский, а также совершили виртуальную экскурсию по квартире Марины Цветаевой в Москве.

Фото пресс-служба Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая

В течение вечера группа исполнила композиции, ставшие классикой советского кинематографа, в том числе «Мгновения», «Город детства», «Август», «Благодарю», «Я тебя отвоюю» и «Любовь настала». Главным подарком для казанцев стали две совершенно новые композиции — «Песня о друге» и «Снег». Музыку для них написал солист группы Александр Балыков, ранее песни никогда не исполнялись со сцены.

Между выступлениями артисты знакомили публику с биографиями поэтов, вспоминали малоизвестные детали их жизни, читали стихи. На большом экране позади сцены демонстрировались фрагменты из интервью Роберта Рождественского. К сожалению, записи голоса Марины Цветаевой не сохранились, однако голос ее сестры, Анастасии, сохранился в аудиоархивах. По словам современников, их голоса были до невозможности похожи друг на друга. Так что можно сказать, что публика смогла получить некоторое представление о голосе поэта.

Фото пресс-служба Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая

Успех у публики и овации зала стали приятным аккордом в завершении финального концерта в рамках фестиваля искусств. «Филармониада» — это визитная карточка Татарской филармонии. Уникальный фестиваль является единственным в своем роде, поскольку за несколько дней охватывает и представляет весь калейдоскоп сценического искусства. Традиционно в преддверии Нового года приглашенные артисты и коллективы филармонии дарят казанцам настоящий праздник искусства.