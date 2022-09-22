«Музыкальный бизнес уничтожает татарскую песню», а радио «Кунел» организует ретро концерт

На пресс-конференции в «Татар-информе» организаторы и артисты объяснили журналистам, почему концертов в таком формате не хватает и как уберечь песенное наследие от негативного влияния шоу-бизнеса.

На пресс-конференции в «Татар-информе» обсудили, как уберечь песенное наследие татар от негативного влияния шоу-бизнеса Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

23 октября в 17.00 в «Униксе» состоится уникальный концерт, который соберет целую плеяду звезд татарской эстрады. На концерте «Безнең яшьлек җырлары» («Песни нашей молодости») выступят Зайнаб Фархутдинова, Зуфар Билялов, Эльвира Хайруллина, Рустам Закиров, Гульдания Хайруллина, Сагит Гибашев, Асаф Валиев, Асылъяр, Расим Низамов, Зухра Шарифуллина, Айрат Гумеров, Ильназ Минвалиев, Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Рамиль Миндияр, Зуфар Хайрутдинов, театр эстрады «Мунча ташы», Руслан Кирамутдинов, Альфина Агзамова, Даниф Шарафутдинов. В их исполнении зритель услышит любимые хиты - песни, уже вошедшие в золотой фонд татарского песенного искусства.

Выступит Даниф Шарафутдинов

- По многочисленным просьбам, приедет Даниф Шарафутдинов - выступление этого уже ставшего легендой татарской эстрады певца будет особым подарком для столичного зрителя, - представила программу концерта главный редактор радио «Кунел» Лилия Махмутова. - Даниф абый с радостью принял наше предложение, потому что он тоже очень хотел бы выступить перед казанским зрителем.

По многочисленным просьбам, на концерт радио «Күнел» приедет Даниф Шарафутдинов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как рассказала Лилия Махмутова, в исполнении молодых артистов на концерте прозвучат хиты 80-х - 90х годов, а также песни из репертуара ушедших из жизни артистов. Организаторы пригласили тех, кто благодаря своим вокальным и исполнительским возможностям наиболее точно передаст красоту этих композиций.

- Радио «Кунел» также занимается организацией концертов. Мы делаем один концерт в месяц для челнинского зрителя. Хотели бы делать концерты и в других районах, городах республики. А выступить в Казани - это была наша большая мечта. Конечно, волновались: как же примет нас столичный зритель. Но в Казани нас тоже слушают. Для взыскательного казанского зрителя не могли привезти обычный концерт, поэтому решили сделать концерт-ностальгию, из песен нашей молодости. Каждый хоть на мгновение, но наверняка мыслями возвращается в свою молодость, тоскует по беззаботному, полному надежд и планов времени. Для многих из нас это восьмидесятые, девяностые годы. И не ошибусь, если скажу, что песня сопровождает нас всегда, поэтому песни молодости сохранились в памяти особенно ярко, в них - романтика первых свиданий, теплых летних вечеров, деревенских посиделок, - пояснила главный редактор радио идею проекта.

- На радио «Кунел» у нас 12 сотрудников, большинство работает на договорной основе. Концертами занимаются три человека. Все организационные работы, составление сценариев, переговоры с артистами и так далее - на нас. Билеты уже в продаже, мы собираемся активно рекламировать, продвигать концерт в соцсетях. Мне кажется, зал будет полный, - поделилась Лилия Махмутова.

Шамиль Садыков: «Люди очень хотят услышать песни молодости»

Проект радио «Кунел» поддержал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, при этом обозначив проблему низкого качества и отсутствия содержания в подавляющем большинстве современных песен.

Шамиль Садыков: «Концертов в столице проходит много, но большинство из них - пафосное шоу из довольно низкопробных песен» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

- Радио «Күңел» - очень живое, теплое по атмосфере радио, и у него есть своя аудитория, свой слушатель. Недавно они провели юбилейный концерт в Челнах, говорят, все билеты были проданы. Мы увидели, что люди хотят такой формат, и мечтали сделать такой же концерт в Казани. Концертов в столице проходит много, но большинство из них - пафосное шоу из довольно низкопробных песен. Мы считаем, что сейчас мало концертов с по-настоящему народной программой...

Сейчас есть большой спрос на душевные, теплые песни нашей молодости, песни 80-х - 90х годов. Для радио «Кунел» - это большой проект. Я считаю, что по своему формату, содержанию это будет феноменальный концерт. Надеемся, что формат найдет свою аудиторию, потому что каждый с удовольствием вспоминает годы молодости, - сказал Шамиль Садыков.

Участница концерта «Песни нашей молодости» народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова считает идею концерта очень интересной. В исполнении артистки зрители услышат хиты «Ак майларда - ак вәгъдәләр», «Яран гөл», «Сөю җыры».

- Для песни «Ак майларда - ак вәгъдәләр» сохранили аранжировку, также «Яран гөл» будет в прежнем звучании. Я сама не стою на месте, нахожу новые песни, стараюсь делать что-то современное, - рассказала певица.

В то же время она высказалась против перепевки классики на новый манер.

- Мне молодые артисты тоже постоянно звонят, говорят, что хотели бы спеть ту или иную мою песню. На самом деле я не против. Надо дать песням новое дыхание. Но есть такие композиции, которые еще хочется слушать в том исполнении, в котором нам подарили их артисты предыдущего поколения. Есть песни уже ушедших от нас артистов, они близки нам в таком виде... Эти песни еще должны пожить в их оригинальном звучании! Я плохо воспринимаю, когда их перепевают по-другому, - пояснила певица.

Зайнаб Фархутдинова: «Записи артистов, которых уже нет среди нас, должны сохраниться в фондах. Пусть в эфирах радио, телевидения будут отдельные часы для них» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сейчас очень часто приходится сталкиваться с тем, что молодые исполнители перепевают хиты предыдущего поколения, отметила певица.

- Берут и поют эти красивые, уже полюбившиеся народу песни. Что же мне делать? Спорить с ними («они спели - и я тоже спою») не годится. Поэтому я постоянно в поиске, нахожу новые песни, делаю новые аранжировки, стараюсь петь вживую под инструментальное сопровождение. Но такой формат делать не просто. Но я не бездействую. Выбираю песни, созвучные моему душевному состоянию, исполняю по-народному, с мелизмами, не меняю, не искажаю песню, - рассказала Зайнаб Фархутдинова.

Артистка считает, что татарам стоит бережнее относиться к песенному наследию, особенно к песням из репертуара уже ушедших исполнителей.

- Записи артистов, которых уже нет среди нас, должны сохраниться в фондах. Пусть в эфирах радио, телевидения будут отдельные часы для них. Их надо ставить постоянно, каждый раз к ним возвращаясь. Если мы эти песни исключим и сразу представим в новом исполнении, мы таким образом перешагнем через них, и это будет равносильно вырыванию страницы из истории. Поэтому хотелось бы, чтобы эти песни мы собирали в одну нить, как жемчужины. Самые любимые, занявшие в сердцах людей свое место знаковые песни в исполнении наших выдающихся артистов нам необходимо сохранить без искажений, - поделилась певица.

«Не имея голоса, не надо браться за песни выдающихся артистов»

В татарской эстраде появился прецедент, когда безусловный хит, практически ставшая народной песня «Аерылмагыз» была куплена отдельным артистом, который запретил петь ее другим артистам. Главный редактор татарской редакции «Татар-информ» Рамис Латыпов спросил мнение народной артистки Зайнаб Фархутдиновой: как она относится к такому явлению?

Рамис Латыпов поднял тему покупки отдельными артистами прав на народные песни Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

- Совсем недавно у меня тоже был подобный разговор. Я говорю, ты тоже поешь эту песню? Да, говорит, я тоже начала петь. «Купила?», - спрашиваю. Да, говорит, купила. Ну хорошо, раз деньги есть, пусть покупает, поет. Примет ее народ или нет - другой вопрос.

У нас в народе есть песни, которые поются под баян. Есть люди, обычно старшего поколения, - настоящие самородки, которые поют такие песни. Они не профессиональные певцы, в жизни занимаются чем-то другим, однако какие красивые песни они поют! Я думаю, молодым артистам стоит обратить внимание - пусть берут вот такие неизвестные песни, сделают их в своем стиле и предлагают слушателю.

Если нет голоса, зачем трогать песни уже прославленных, выдающихся артистов? Не надо! Если нет голоса, пусть не берется. Если найдется человек, который споет лучше Хайдара абый Бегичева, - пусть тогда поет. Если нет у тебя «моң», превосходящего нашу Хания апа Фархи, тогда зачем трогать ее песни, просто чтобы себя показать?! Если есть уже свой стиль, пусть продолжает выступать в своем стиле, не надо даже касаться этих песен.

Я бы предложила искать песни, которые затерялись в народе. Если бы они нашли, вдохнули новую жизнь в эти песни, я бы поаплодировала таким. Знаете, иначе получается, будто любимого и почитаемого народом артиста взяли и ударили по лицу - не успел он уйти от нас, а его песню уже отобрали и поют. Не стыдно? Это разве достойное дело? Не надо. Пусть останется в звучании этого артиста. Таким образом создается история, собирается архив.

Например, Фариду апа Кудашеву, возможно, сейчас не все поймут и примут, но при жизни ее голос очаровывал людей, она обрабатывала песню, создавала ее звучание.

Если честно, в современных молодых исполнителях не вижу никакой индивидуальности. Все похожи друг на друга, все повторяются, и концерты одинаковые. Сидишь на таком концерте и думаешь: «Я же это сделала еще 15 лет назад, это же вторично». Современные артисты не имеют своего стиля. Нужны какие-то яркие, новые образы, может быть, какой-то феномен. Нельзя останавливаться, надо искать. Каждый по-своему прав, - резюмировала Зайнаб Фархутдинова.

«Музыкальный бизнес сегодня занимается уничтожением татарской песни»

По мнению гендиректора «Татмедиа» Шамиля Садыкова, татарское национальное песенное искусство может сильно пострадать из-за давления шоу-бизнеса.

- Бизнес в татарской музыкальной сфере старается жить по своим правилам. Их главная цель - деньги. Музыкальный бизнес, к сожалению, сегодня занимается уничтожением татарской песни. Сегодня они навязывают слушателю то, что выгодно для их бизнеса. Им неинтересно развивать музыкальную индустрию, такой задачи они не ставят. Продюсеры, появляющиеся на сцене новые артисты хотят одного - заработать денег на свадьбах и корпоративах. Естественно, для таких мероприятий есть свой формат музыки и выступлений, и они этот формат навязывают зрителю. В этой ситуации мы теряем свою настоящую музыкальную историю, - рассказал о проблеме Шамиль Садыков.

«С удовольствием пела бы с оркестром»

Зайнаб Фархутдинова 26 августа выступала в Москве на Днях культуры Татарстана, и организованный там концерт она назвала примером качественного продукта.

- Я благодарна Министерству культуры Татарстана, очень ответственно подошли. Там были и оркестр, хор, хорошие аранжировки - все это вместе создало новое, качественное звучание, получился эксклюзивный концерт. Сколько лет я на сцене, этот концерт меня приятно удивил.

Зайнаб Фархутдинова назвала примером качественного продукта концерт, который прошел в августе в Москве в рамках Дней культуры Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Я тоже хотела бы работать на таком уровне, доносить песню моего народа до слушателя на таком высоком уровне. Очень благодарна Ираде Хафизяновне [Аюповой]. Если будут работать в таком направлении, можно искусство предлагать в мировом формате, - считает певица.

Рамис Латыпов озвучил пример, который привел в своем интервью «Татар-информу» главный редактор радио «Тэртип» Алмаз Миргаязов:

- Если какой-нибудь олигарх выкупит права на 30 лучших татарских песен и запретит их петь, не останемся ли мы без татарской музыки?

Артистка считает, что даже при таком повороте это может оказаться чем-то хорошим для татарской песни - например, если «олигарх» будет вкладывать деньги в популяризацию этих песен.

- Наше музыкальное наследие идет из самой древности. Если покопаться, искать, можно найти очень многое, это наша сокровищница. Поэтому не стоит заранее тревожиться. Творческий человек никогда не должен останавливаться. Иногда у человека выходят сборники, а о нем говорят: «Пора бы и остановиться, хватит ему петь». Говорить так человеку - неправильно, получается, мы сами себя ограничиваем. Чем больше человек живет, работает, тем больше у него опыта, мастерства.

Если этот олигарх станет популяризировать нашу песню, возить ее в разные страны, регионы, представляя в лучшей обработке, аранжировке, - думаю, это был бы большой вклад в сохранение нашего языка, музыкального наследия, национального искусства. Хорошо бы, если бы такие люди появились, я бы тоже хотела петь с живым оркестром. Было бы полезно для сохранения нашего языка. Не стоит переживать, что песен нет. Песни есть, просто надо искать. Но не нужно повторяться, увлекаться.

Если запретят петь другим артистам? Ну пусть запрещают. В каждом запрете, в резком повороте истории рождается новое. Может быть, это тоже станет просто стимулом начать создавать что-то новое. Новые исполнители со своим оригинальным, неповторимым стилем... Что-то интересное, уникальное... - поделилась Зайнаб Фархутдинова.

«Ретро-концерты привлекают и молодых»

Татарская песня может пробиться на мировую арену, однако не нужно ради этого искажать ее, изменять - надо сохранить ее аутентичное звучание, считает народная певица.

По мнению артистки, хорошие, красивые песни запоминаются и находят своего слушателя и без «раскрутки» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

- Не сомневаюсь, что татарскую песню однажды услышат в мире. Возможно, некоторым барьером служит язык. Но нам надо сохранять наш «моң», наши мелизмы. Мелизмы надо исполнять правильно, в народной, татарской манере. Это же у нас в крови, нельзя их терять. Надо работать над звучанием. Думаю, этот вопрос надо обсуждать отдельно, и он будет очень спорный, потому что каждый будет считать правильным свою точку зрения, - рассказала Зайнаб Фархутдинова.

Певица отметила, что на ретро-концерты приходят не только люди средних лет, но и молодежь, которая неравнодушна к своим татарским корням, интересуется родной культурой. По мнению артистки, вопреки существующему стереотипу, что песня без ротации на радио и телевидении популярной не станет, хорошие, красивые песни запоминаются и находят своего слушателя и без «раскрутки».

- Люди, услышав однажды, потом сами начинают искать, находить. Хорошая песня доходит до сердца. Нужно иметь чутье, чтобы такие песни распознавать. Так было с нашей песней «Син булсаң янымда», ее автор Ильгиз Баязитов сыграл на баяне, Зуфар послушал, и сказал: «Зайнаб, эта песня станет популярной, давай ее будем петь». Такие песни, хоть звучат не часто, все равно остаются в памяти. И самодеятельные артисты их поют, и песни уходят в народ, - поделилась Зайнаб Фархутдинова.

«Даже пришедшие на ротацию песни проходят строгий отбор»

Руководитель радио «Кунел» Лилия Махмутова вопрос качества современных песен и аранжировок тоже считает важным. Радио не пропускает в эфир откровенно плохие песни, так как несет ответственность перед своей аудиторией. Поступающие на радио новые песни проходят отбор, исключений нет даже для тех композиций, которые пришли на платной основе, для ротации, рассказала она.

Лилия Махмутова: «Ретро-песням в эфире выделяется отдельное место. Что касается молодых исполнителей, то не у всех есть песни, которые прошли испытание временем» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

- Нам говорят, что в нашем эфире, по сравнению с другими радио, есть разнообразие. Но мы не берем что попало. Даже те песни, которые нам дали для ротации, если они плохие, мы просто не ставим, потому что они не принимаются аудиторией, наши слушатели нас не поймут. Мы не отстаем от времени, в то же время остаемся верными нашему прошлому. Сохраняем золотую середину, - рассказала Лилия Мамутова.

- Перед тем как принять песню, мы советуемся, обсуждаем. Также обращаемся и к ретро-материалу. При этом, если эфир составлять только из таких песен, слушатели уйдут, поэтому мы вносим разнообразие. Ретро-песням в эфире выделяется отдельное место. Что касается молодых исполнителей, то не у всех есть песни, которые прошли испытание временем и звучат актуально сейчас. Я считаю, что хорошая песня близка слушателю даже через 20, через 40 лет, - поделилась Лилия Махмутова.

Сегодня у радио «Кунел» есть свое оригинальное, узнаваемое звучание, которое сложилось благодаря приятным голосам ведущих и их элегантной манере ведения эфира.

- Мы отличаемся - и стилем речи, музыкальным оформлением и смысловым содержанием, - отметила она.

По словам Лилии Махмутовой, аудитория радио молодеет - если раньше это было 40+, то сейчас их слушатели - люди 25 - 30 лет и старше.

- Мы уверенно это можем сказать, потому что намного больше нам стали писать на утреннюю передачу, в последнее время пишут по 70 - 80 человек. Это поразительно. На утреннем эфире у нас работают трое ведущих. Если контент хороший, качественный, то люди будут нам доверять, будут на концерты ходить, писать в соцсетях. Каждый год в сентябре мы готовим новые передачи для слушателя. В этом году тоже в сетке были изменения. Обновили музыкальное оформление эфира.

У радио «Кунел» есть свое оригинальное, узнаваемое звучание, которое сложилось благодаря приятным голосам ведущих и их элегантной манере ведения эфира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируем с концертной программой поехать в Арск, Мамадыш. Обычно ездим в ближайшие к Челнам районам, концерты проходят с аншлагом. Увидев афишу нашего концерта, люди уже начали просить снова провести его в Челнах.

Наша дальнейшая цель - стать еще более известными, завоевать аудиторию в масштабе республики, чтобы нас слушали в районах, деревнях. Сейчас наша основная аудитория - регион Закамья. У нас есть своя частота в Челнах, Мамадыше, Елабуге, Арске, Высокой Горе. Через Высокую Гору нас могут слушать и в Казани. Надеемся, что в будущем у нас появится своя частота и в Заинском, Кукморском, Сармановском и других районах, - поделилась планами Лилия Махмутова.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского