Музыкальный автопробег по маршруту Казань — Уфа проведут диджеи радио «Китап»

Литературно-музыкальный автопробег — марафон Казань — Уфа — Казань под названием «В долгий путь, чтобы найти прекрасное…» проведут ведущие радиостанции «Китап» с 25 по 28 октября. В течение трех дней автобус с музыкантами и ведущим радио проедет по территории Татарстана и Башкортостана, где запланированы уличные выступления артистов в 18 городах и селах.

Как сообщил главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов, целью автомарафона является продвижение радио «Китап» в соседних регионах.

«Радио „Китап” — это уникальный инструмент, ежедневно, ежечасно напоминающий слушателям всю красоту татарской поэзии, прозы, драматургии, а также всю глубину и фундаментальность национальных песен, мелодий, которые являются родными с детства для всех — и для татар, и для башкир. Поэтому мы уверены, что через эти песни, через эти стихи, вновь пробуждая любовь к искусству, можно максимально сблизить наши народы, особенно в непростое для всех нас время», — подчеркнул Миргаязов.

Во время марафона ведущие планируют посетить Мамадыш, Елабугу, Набережные Челны, Мензелинск, Актаныш, Азнакаево и Альметьевск в Татарстане. А также Дюртюлинский, Илишевский, Бакалинский, Чекмагушский и другие районы республики Башкортостан.

Автобус, оформленный в фирменном стиле радио «Китап», будет делать остановки и давать уличные литературно-музыкальные представления длительностью 20–30 минут. Ведущая и исполнительный продюсер радио Лилия Кадирова будет читать стихи известных татарских и башкирских авторов, а кавер-группа MINGAZOV под руководством Ильяса Мингазова исполнит песни, которые знает любой татарин или башкир.

Зрители, которые придут посмотреть эти представления, смогут и сами стать участниками импровизированного концерта — прочитать любимое стихотворение или подпеть любимой песне на татарском либо башкирском языке.