Музыкально-поэтический вечер памяти Разиля Валеева пройдет в Москве

фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве 20 августа состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти писателя и общественного деятеля Разиля Валеева. Пройдет мероприятие в рамках Дней культуры Татарстана, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

«Судьба одного из самых известных поэтов Татарстана тесно связана со столицей. Именно здесь была заложена основа его творчества. Разиль Исмагилович пять лет учился в Москве – окончил Литературный институт им. М.Горького. В столице вышла в свет его первая книга», – отмечается в сообщении.

В дальнейшем он не раз приезжал в столицу, встречался с татарской общественностью и участвовал в культурных мероприятиях, в том числе в открытии памятников Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю.

В память о Разиле Валееве Фонд татарской культуры имени Рашита Вагапова подготовил концертную программу с участием известных артистов. Также на мероприятии выступят народный поэт Татарстана Ркаил Зайдулла и лауреат республиканской премии имени М. Джалиля Ленар Шаех.

Вечер пройдет в Малом Татарском переулке, дом 8. Начало – в 19:00, вход свободный.