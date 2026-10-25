Музыкальная школа: зачем она ребенку и стоят ли занятия потраченного времени

«Музыкальная школа точно даст ребенку гораздо больше, чем просто умение играть на инструменте» Александра Давыдова Обозреватель «Татар-информа»

Как музыка появилась в моей жизни

Мне было около пяти лет, когда родители отдали меня учиться игре на скрипке в Зеленодольскую детскую музыкальную школу. Тогда я еще ходила в детский сад и даже не подозревала, что следующие шесть лет музыка будет занимать такое важное место в моей жизни.

С первой учительницей мне невероятно повезло. Ирина Владимировна Андреева не просто научила меня играть на скрипке, но и привила любовь к музыке, которая осталась со мной на долгие годы.

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За годы учебы мы, ее ученики, стали настоящей музыкальной семьей. Помимо уроков, устраивали вечера, на которые приглашали родителей: каждый готовил произведение, выступал перед гостями, а после концерта мы общались в теплой, почти домашней обстановке. Такие встречи превращали занятия музыкой во что-то гораздо большее, чем просто учебу.

Ирина Владимировна работала даже с 3–4-летними малышами. Помню, как однажды она взяла такого маленького ученика, чтобы познакомить его со скрипкой и пробудить интерес к музыке. Для нее главным было не заставить ребенка безупречно исполнять произведения, а помочь ему полюбить сам процесс.

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Пять дней в неделю: зачем ребенку столько занятий

В детстве музыкальная школа порой казалась бесконечной чередой уроков. Я занималась пять дней в неделю и далеко не всегда понимала, зачем столько предметов, если пришла, по сути, учиться только играть на скрипке. Помимо индивидуальных уроков, в расписании были сольфеджио, музыкальная литература, хор, оркестр, ансамбль и дополнительный класс по фортепиано.

Но на самом деле у каждого предмета своя задача. Сольфеджио развивает слух, чувство ритма и понимание музыкального языка. Музыкальная литература знакомит с великими композиторами, историей искусства и разными эпохами. Оркестр и ансамбль учат слышать не только себя, но и других, отвечать за общее звучание. Фортепиано, в свою очередь, помогает разобраться в гармонии.

Конечно, ребенку, который после обычной школы спешит в музыкальную, а вечером еще должен разучивать произведения дома, трудно объяснить, зачем все это нужно. Но именно из таких, на первый взгляд, разрозненных занятий складывается прочный фундамент. Со временем начинаешь понимать: тебя учили не просто извлекать звуки из инструмента, а слышать и чувствовать музыку.

Кстати, в России музыкальные и художественные школы традиционно считаются первой ступенью на пути к профессиональному образованию в сфере искусства. После них можно продолжить обучение в профильном училище или колледже, а затем поступить в консерваторию или другой вуз. Так что музыкальная школа не просто учит ребенка играть на инструменте, но еще и закладывает прочную основу для будущей профессии, если он решит связать свою жизнь с музыкой.

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Почему месячные курсы не заменят музыкальную школу

Сегодня нетрудно найти курсы, обещающие научить играть на инструменте всего за несколько недель. И в этом нет ничего плохого: если хочется исполнять любимые мелодии для себя или в компании друзей, такой формат вполне подойдет. Но ставить его на одну ступень с музыкальной школой все же не стоит.

Главное различие – в глубине знаний. На коротких курсах можно освоить основные приемы игры, выучить несколько аккордов или мелодий. В музыкальной школе учат читать ноты с листа, разбираться в гармонии, анализировать произведения, узнавать стили композиторов и играть вместе с другими музыкантами.

Это как с иностранным языком: можно выучить десяток полезных фраз и пользоваться ими в путешествии, а можно овладеть языком настолько, чтобы свободно читать, понимать собеседника и выражать собственные мысли.

Музыкальный слух, техника исполнения и художественное восприятие не развиваются за пару недель – на это нужны годы практики. Поэтому продолжительное обучение – не прихоть педагогов, это возможность по-настоящему освоить музыкальный язык, а не просто запомнить несколько произведений.

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Как занятия музыкой влияют на развитие мозга

Игра на музыкальном инструменте – это не только творчество, но и серьезная тренировка для мозга. Причем польза таких занятий давно интересует ученых, которые пытаются выяснить, как музыка влияет на память, внимание и способность человека справляться с несколькими задачами одновременно.

В 2024 году в научном журнале Frontiers in Psychology были опубликованы результаты анализа десяти исследований с участием детей от трех до шести лет. Ученые пришли к выводу, что музыкальные занятия могут положительно влиять на рабочую память, способность контролировать свои действия и переключаться между задачами. Более заметные результаты исследователи отмечали у детей, которые занимались музыкой не менее 12 недель.

Впрочем, считать музыку универсальным способом повысить интеллект было бы преувеличением. Например, крупный анализ исследований, опубликованный в 2020 году в журнале Memory & Cognition, не обнаружил убедительных доказательств того, что музыкальное образование само по себе повышает IQ или улучшает школьную успеваемость.

Но достаточно представить, что происходит в голове у музыканта во время игры. Ему нужно одновременно читать ноты, держать ритм, управлять пальцами и смычком, следить за чистотой звука и уже думать о следующей музыкальной фразе. Все это требует дисциплины, внимания, памяти и отличной координации.

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Почему годы учебы не проходят бесследно

О том, что музыкальные занятия оставляют след на долгие годы, я могу судить и по собственному опыту. С окончания музыкальной школы прошло уже немало лет, но я до сих пор помню фрагменты произведений, которые исполняла на выпускном экзамене.

Профессиональным музыкантом я так и не стала, но полученные в детстве знания пригодились мне и во взрослой жизни. Например, когда я пишу о культуре, мне гораздо проще ориентироваться в мире искусства, понимать исторический контекст и видеть связи между разными эпохами и направлениями.

Да и любовь к скрипке никуда не делась. Я до сих пор мечтаю о собственном инструменте и надеюсь однажды снова начать играть – уже без экзаменов, оценок и домашних заданий, просто для себя.

Конечно, музыкальная школа подходит не каждому ребенку. Она требует времени, терпения, поддержки родителей и, что особенно важно, желания самого ученика. Многое зависит и от педагога: сумеет ли он увлечь ребенка, сохранить его интерес к музыке или превратит занятия в бесконечную погоню за хорошими оценками.

И все же отказываться от музыкального образования лишь потому, что ребенок не собирается становиться профессиональным музыкантом, на мой взгляд, не стоит. Ведь литературу мы изучаем не только ради того, чтобы писать романы, а историю не исключительно ради карьеры историка. Точно так же и музыка не обязательно должна становиться профессией, чтобы обогатить жизнь человека, расширить его кругозор и научить тоньше чувствовать искусство.

Александра Давыдова – обозреватель «Татар-информа». Пишет о строительстве, архитектуре и недвижимости, но охотно выходит за рамки привычных тем – от воспитания детей и медицины до кино, музыки и кулинарии. Не представляет жизни без кофе и хорошей музыки: в плейлисте легко уживаются немецкий рок, русский рэп и классика. В свободное от журналистики время воспитывает шуструю шестилетку, кошку-«дворянку» и двух попугаев.