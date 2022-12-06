«Музыка, вокал и танцы»: в Казани проходит фестиваль «День иностранного студента»

Гала-концерт фестиваля «День иностранного студента» пройдет в казанском КЦ «Чулпан» 10 декабря. Фестиваль направлен на вовлечение иностранных студентов вузов Татарстана в творческую и культурную жизнь нашей республики, более быструю и успешную социализацию в современном российском обществе. Об этом сообщает пресс-служба Молодежной ассамблеи народов Татарстана

«На гала-концерте состоятся выступления лучших номеров фестиваля в таких номинациях, как музыка, вокал, танцы и оригинальный жанр. По итогам работы жюри, в котором приняли участие известные деятели искусства и культуры РТ по различным творческим направлениям, состоится награждение победителей и вручение Гран-при фестиваля», - говорится в сообщении.

Всего было подано 75 заявок от представителей 17 стран, обучающихся в вузах Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги. Среди них – Индия, Египет, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Колумбия, Турция, Индонезия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Таджикистан, Танзания, Ангола, Вьетнам и Монголия.

В гала-концерте фестиваля примут участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Президента РТ Евгений Ефимов, Генеральные консулы иностранных государств.

Фестиваль является одним из элементов межнационального и межкультурного диалога в студенческой среде, помогает студентам Татарстана познакомиться с культурой и традициями разных народов мира, а иностранным студентам окунуться в богатое культурное и литературное многообразие народов Татарстана. Организаторами фестиваля являются Министерство образования и науки РТ, Молодёжная Ассамблея народов Татарстана. Проект реализуется в рамках исполнения Республиканской программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».