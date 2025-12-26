«Музыка тоже лечит»: В ГКБ №7 медиков с Новым годом поздравил Госоркестр РТ

В казанской горбольнице №7 имени М.Н. Садыкова прошел предновогодний благотворительный концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Музыканты поздравили медиков прямо в стенах больницы.

Перед Новым годом особое внимание в клинике уделили сотрудникам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. До концерта главный врач Артур Делян встретился с теми, кто защищает Родину, и с их семьями. Они обсудили насущные темы и волнующие вопросы, после чего главврач вручил подарки.

После этого состоялся праздничный концерт. Для медиков выступили камерный оркестр и брасс-ансамбль ГАСО РТ.

«Сегодня уникальный день, потому что обычно все ходят в гости к музыкантам – на выступления оркестра, а сегодня вы пришли в гости к нам. Я уверен, благодаря этому концерту мы продвинемся в сохранении здоровья, ведь музыка тоже лечит. Большое спасибо оркестру!» – подчеркнул главный врач клиники.

Прозвучали композиции из «Щелкунчика», вальс из «Серенады» Чайковского, современные хиты в инструментальном исполнении, такие как «What a Wonderful World» и саундтрек к фильму «Розовая пантера», а также народные песни и многое другое.

Медики провожали музыкантов, аплодируя стоя. Они подчеркнули, что для персонала это стало настоящим предновогодним чудом.