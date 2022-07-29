Музыка, татарский стритфуд и национальные деликатесы: в Казани откроется «Печән базары»

30 июля набережная озера Кабан станет одной из площадок проведения фестиваля «Печән базары» — «Сенной базар». Мероприятие откроется в полдень, посетить его можно будет до 22.00. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции парков и скверов Казани.

С 12.00 до 21.00 для всех желающих будет работать площадка «Дизайн-маркет», в работе которой примут участие сто дизайнеров. Зона фуд-корта будет представлена татарским стритфудом и национальными деликатесами.

На детской площадке (на углу с улицы Зайни Султана) с 12.00 до 18.00 пройдут мастер-классы для юных посетителей: от росписи керамики до основ кожаной мозаики.

Напротив мечети Марджани с 13.30 до 18.30 будет организован лекторий «Ачык университет» («Открытый университет»), где по предварительной регистрации можно будет принять участие в дискуссиях и лекциях. Так, жителям и гостям столицы Татарстана предлагаются такие темы: «Какой должна быть современная татарская мечеть?», «Забытые личности: литература, журналистика, наука», «Поволжье и ислам: четыре рассказа о принятии религии» и другие.

Еще одной интересной локацией фестиваля станет «Театральный променад» (сбор у Чайной зоны). В 14.00, 16.00, 18.00 актеры театра Кариева проведут театрализованные экскурсии «Фәтхулла хәзрәт — 2022». А на плавучей музыкальной сцене с 15.30 до 20.50 выступят современные исполнители из Казани в коллаборации со звездами татарской эстрады.

Для любителей кинематографа будут организованы показы кино напротив мечети Марджани. В 19.00 зрителям предложат посмотреть документальный фильм Булата Минкина «Берүзе», в 19.30 — цикл анимационных историй о выдающихся татарских деятелях «Абау», в 20.00 — фильм Ильяса Гафарова и Радифа Кашапова «Туңган як: Суоми».