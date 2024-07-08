«Музыка, танцы и ярмарки»: в Казани прошел праздник в честь Дня семьи, любви и верности

В минувшее воскресенье, 7 июля, на пирсе Кремлевской набережной Казани прошло праздничное мероприятие, приуроченное к дню семьи, любви и верности. Событие длилось с 4 до 6 часов вечера и включало в себя обширную развлекательную программу: музыкальные и танцевальные выступления от сольных исполнителей, а также творческих коллективов города, мастер-классы по рисованию и актерскому мастерству.

Помимо концерта, на празднике можно было посетить ярмарку, на которой были представлены украшения из натуральных камней и минералов, игрушки ручной работы, посуда из глины и керамики, свечи из соевого воска, масляные духи и парфюм, сушенные травы и цветы, сумки, кошельки, детская одежда. Еще там можно было купить один из летних десертов — клубнику в шоколаде.

В самом начале мероприятия выступила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая торжественно поздравила всех с предстоящим праздником.

Среди участников концертной программы были ученики вокальной студии Юлии Дукс, школы вокала Айгули Зариповой, а еще танцевальный коллектив «Империал», вокальный проект «PAZL».

Участники «Империала» даже высказались насчет праздника, пожелав всем людям счастья, здоровья и любви в этот прекрасный день.

В завершении данный коллектив исполнил танцевальный номер, а ведущий еще раз напомнил гостям цель праздника:

«Только взаимная любовь супругов может сберечь от напастей детей и внуков, только истинные семейные ценности мы храним и передаём из поколения к поколению. С праздником вас, дорогие земляки! С Днём семьи, любви и верности!», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.