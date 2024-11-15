Музыка объединяет: в Казани прошел концерт фестиваля «Желтый аист».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, состоялся концерт музыкального фестиваля «Желтый аист», посвященный Году культур России и Китая. На сцене выступили молодые музыканты из КНР — пианисты, скрипачи, виолончелисты, арфисты, артисты, играющие на традиционных китайских инструментах, и вокалисты. Также в концерте принял участие оркестр Tatarica под управлением Рината Халитова.

Организаторы фестиваля уверены, что проведение таких концертов способствует укреплению международных культурных связей и расширению музыкальных горизонтов как для исполнителей, так и для слушателей.

Программа мероприятия соединила воедино шедевры мировой классики, самобытную музыку Китая и произведения, отражающие богатую культуру Татарстана. Первое отделение открыл оркестр иностранных студентов Казанской консерватории, исполнив первую часть серенады №13 соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта, более известную как «Маленькая ночная серенада».

Затем прозвучали инструментальные сочинения русских и китайских композиторов, а также фрагменты из балетов Назиба Жиганова «Желтый аист» и Резеды Ахияровой «Иакинф», оперы Цезаря Кюи «Сын мандарина», современных китайских опер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второе отделение открыл оркестр Tatarica. Студенты-вокалисты, приехавшие на обучение из Китая, исполнили знаменитые оперные арии и дуэты в его сопровождении. Обучаясь в Казани, китайские студенты не только постигают секреты музыкального мастерства, но и становятся исполнителями русской и татарской музыки. Руководство Казанской консерватории регулярно занимается организацией специальных концертов китайских студентов — не только на сцене ГБКЗ, но и на других площадках Казани.

Концерт «Желтый аист» — это не просто музыкальное мероприятие, а символ успешного культурного обмена, яркий пример того, как музыка может соединять народы и культуры. Это история о таланте, трудолюбии и желании делиться своим искусством с миром.

Материал Анастасии Спиваковой.