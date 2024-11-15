Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Музыка объединяет: в Казани прошел концерт фестиваля «Желтый аист».
В Казани, в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, состоялся концерт музыкального фестиваля «Желтый аист», посвященный Году культур России и Китая. На сцене выступили молодые музыканты из КНР — пианисты, скрипачи, виолончелисты, арфисты, артисты, играющие на традиционных китайских инструментах, и вокалисты. Также в концерте принял участие оркестр Tatarica под управлением Рината Халитова.
Организаторы фестиваля уверены, что проведение таких концертов способствует укреплению международных культурных связей и расширению музыкальных горизонтов как для исполнителей, так и для слушателей.
Программа мероприятия соединила воедино шедевры мировой классики, самобытную музыку Китая и произведения, отражающие богатую культуру Татарстана. Первое отделение открыл оркестр иностранных студентов Казанской консерватории, исполнив первую часть серенады №13 соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта, более известную как «Маленькая ночная серенада».
Затем прозвучали инструментальные сочинения русских и китайских композиторов, а также фрагменты из балетов Назиба Жиганова «Желтый аист» и Резеды Ахияровой «Иакинф», оперы Цезаря Кюи «Сын мандарина», современных китайских опер.
Второе отделение открыл оркестр Tatarica. Студенты-вокалисты, приехавшие на обучение из Китая, исполнили знаменитые оперные арии и дуэты в его сопровождении. Обучаясь в Казани, китайские студенты не только постигают секреты музыкального мастерства, но и становятся исполнителями русской и татарской музыки. Руководство Казанской консерватории регулярно занимается организацией специальных концертов китайских студентов — не только на сцене ГБКЗ, но и на других площадках Казани.
Концерт «Желтый аист» — это не просто музыкальное мероприятие, а символ успешного культурного обмена, яркий пример того, как музыка может соединять народы и культуры. Это история о таланте, трудолюбии и желании делиться своим искусством с миром.
Материал Анастасии Спиваковой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»