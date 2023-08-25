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В этом году количество иностранных студентов в Казанской консерватории вырастет вдвое
25% от числа всех студентов Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова составляют иностранные граждане. В этом году на подготовительное отделение, где в течение года студенты учат русский язык и свою специальность, планируют набрать 120 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом учебном году, рассказали «Татар-информу» в консерватории.
Среди абитуриентов в этом году в вузе снова наблюдается большое количество жителей из других стран, но, несмотря на это, число учащихся из Европы стало минимальным за всю работу с иностранцами.
При этом больше всего студентов в Казани прибывают из Китая и Казахстана.
В консерватории подчеркнули, что общее число иностранных студентов существенно увеличилось, а сотрудничество с иностранными вузами сохранилось.
По данным пресс-службы Минобрнауки РТ, в вузах региона обучаются 143,7 тыс. студентов. Из них почти 21 тыс. человек – иностранные граждане, прибывшие из 14 стран ближнего зарубежья и 114 стран дальнего. 95% иностранцев учатся в государственных вузах.
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