news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 августа 2025 11:18

Музыка и стихи на татарском языке прозвучат сегодня в амфитеатре Московского рынка Казани

Читайте нас в
Телеграм
Музыка и стихи на татарском языке прозвучат сегодня в амфитеатре Московского рынка Казани
Фото: пресс-служба мэрии Казани

Музыкально-поэтический вечер под названием «Матур бит» пройдет сегодня в 18:30 в амфитеатре Московского рынка Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В программе выступят местные музыканты с авторскими композициями, а также поэты, которые прочтут свои стихи.

Гостей мероприятия ждут выступления группы Taraf с оригинальными песнями, а также исполнительницы Elina, которая представит своё творчество. Поэтессы Гузель Закирова и Миляуша Гафурова порадуют публику стихами на татарском языке.

Принять участие может любой желающий – вход на мероприятие свободный.

#музыкальный вечер #Казань #мэрия казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

9 августа 2025