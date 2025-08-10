Музыка и стихи на татарском языке прозвучат сегодня в амфитеатре Московского рынка Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Музыкально-поэтический вечер под названием «Матур бит» пройдет сегодня в 18:30 в амфитеатре Московского рынка Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В программе выступят местные музыканты с авторскими композициями, а также поэты, которые прочтут свои стихи.

Гостей мероприятия ждут выступления группы Taraf с оригинальными песнями, а также исполнительницы Elina, которая представит своё творчество. Поэтессы Гузель Закирова и Миляуша Гафурова порадуют публику стихами на татарском языке.

Принять участие может любой желающий – вход на мероприятие свободный.