Мужская шутка – это стендап, а женская – стыд

«Если шутка работает – люди смеются. Нет – не смеются. Пол комика не имеет значения» Ирина Донова корреспондент «Татар-информа»

«У юмора нет пола», но одну и ту же шутку мужчинам и женщинам прощают по-разному

В казанских барах женщины выходят к микрофону и проверяют на прочность старый стереотип: юмор не бывает мужским или женским - но отношение к нему пока бывает разным.

– Деточка, если хочешь продолжать шутить – вырасти, – сообщил мне зритель из первого ряда. Он сказал это спокойно, почти по-отечески, и ушел. Обычно так говорит взрослый младшему, который сделал что-то не совсем правильно. А я потом всю дорогу домой думала: а что значит «вырасти»? Стать серьезнее, научиться говорить жестче, изменить шутки, манеру говорить? Или перестать бояться стоматолога, потому что уже не больно, а дорого? Или, все-таки, просто купить пиджак?

Спустя год выступлений в стендапе ответ кажется мне более очевидным: женщине по-прежнему приходится доказывать не то, что она умеет быть смешной, а то, что ей вообще можно занимать место у микрофона. И еще за это время я поняла, что подобные вопросы возникают не только у меня.

Стендап в России давно вышел за пределы телевизионных шоу и больших клубных концертов. В городах появляются свои площадки, открытые микрофоны, локальные комики и аудитория, которая приходит не «поддержать знакомого», а именно послушать юмор. В Казани эта сцена тоже развивается. И на ней все чаще появляются женщины.

Но вместе с ними остается старый вопрос: существует ли вообще женский стендап?

«А девушка точно будет шутить?»

Первое впечатление от маленького бара бывает обманчивым. Кажется, что здесь все максимально просто: микрофон, несколько столиков, зрители и человек на сцене. На самом деле именно в таком формате особенно хорошо видно реакцию аудитории.

Когда выходит девушка, часть зала сначала присматривается. Кто-то улыбается заранее, кто-то ждет привычного набора тем: отношения, бывшие, проблема из разряда «сдулись колеса на машине, пришлось купить новую». Мы долго жили в культуре, где мужчина с микрофоном по умолчанию воспринимался как тот, кто сообщает информацию.

Женщина на сцене часто существовала в другой роли – как мебель, украшение зала. Поэтому первые минуты выступления иногда выглядят как маленький экзамен.

Если шутка работает – люди смеются. Если нет – не смеются. И в этот момент пол комика перестает иметь значение. Пожалуй, это и есть самый честный тест для любого монолога.

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Что говорят мужчины-комики

Я спросила коллег-мужчин, видят ли они разницу между мужским и женским юмором.

Один из них не стал усложнять: «Не важно, кто шутит. Если это делается хорошо – это великолепно. Будь то мужчина, женщина, девушка или парень», – сказал он. При этом, рассуждая о различиях, он все же отметил привычные ассоциации: «На первый взгляд, разница в жесткости шуток. У девушек, наверное, больше такие комедийные наблюдения, что-то из жизни. Мужчины про жесткость, про жизнь с точки зрения черного юмора. Это первое, что приходит в голову», – подтверждает мою теорию спикер.

Другой комик считает, что проводить четкую границу между мужской и женской комедией вообще не стоит.

«Я обычно не сужу [по этому критерию], потому что у каждого свой порог чувства юмора. Я могу шутить что-то жесткое, и люди скажут: "Разве это смешно? Это же грустно или противно". А кто-то скажет: "Вау, как это круто"», – рассказывает он.

Он же обращает внимание на стереотипы, с которыми женщинам приходится сталкиваться чаще:

«Про женский юмор очень много стереотипов. Что девушки плохо шутят. Хотя в Москве очень много реально женских микрофонов. Иногда даже обидно, что нет мужских», – говорит комик.

При этом в Казани женщин на локальной сцене действительно пока заметно меньше мужчин.

«В Казани девочек-комикесс толком и нет. Те, кто есть, – несопоставимая цифра с парнями. Но в целом много хороших комикесс, я и концерты смотрел, и мне нравится. Комедия вообще не проигрывает от того, что ее делает женщина. И смешных комикесс очень много – это точно», – приободрил своим мнением спикер.

Кто приходит на женский стендап?

Есть распространенное представление, что женский стендап – преимущественно женская территория. Девушки приходят посмеяться над знакомыми историями, мужчины остаются в стороне. Но на выступления, где на сцене только женщины, приходят и мужчины. Кто-то вместе с девушкой, кто-то с друзьями, кто-то просто из любопытства.

Потому что мужчина, который смеется над женщиной на сцене, не обязательно должен идентифицировать себя с ее опытом. Ему достаточно узнать в нем что-то свое. Работа, отношения, деньги, семья, бытовые привычки, неловкие ситуации – большая часть тем давно перестала принадлежать какому-то одному полу. Разница чаще появляется не в самой истории, а в том, откуда на нее смотрят.

Мужской стендап часто строится вокруг внешней ситуации: странный начальник, неудачное свидание, конфликт с другом, нелепый случай. Женская комедия чаще оказывается ближе к личному опыту: тело, возраст, отношения, ожидания окружающих, попытки соответствовать определенному образу.

При этом мужчины тоже говорят о своих комплексах, страхах и неудачах. Женщины тоже могут заниматься социальной сатирой, наблюдать за окружающими и вообще не рассказывать о личной жизни. Проблема в другом. Одинаковую шутку аудитория иногда воспринимает по-разному в зависимости от того, кто ее произносит.

Когда мужчина рассказывает о собственных неудачах, это легко назвать самоиронией. Когда женщина говорит о том же, кто-то воспринимает это как жалобу. Мужчина шутит о сексе – это дерзость. Женщина – и разговор быстро смещается с качества шутки к вопросу, насколько ей вообще «можно» говорить на эту тему.

«Вырасти» – но куда?

Иногда я вспоминаю того мужчину из первого ряда. Возможно, он действительно хотел дать совет. Возможно, под словом «вырасти» он имел в виду сценический опыт, уверенность или что-то еще.

Но за этот год я сама придумала для этой фразы другое значение. Вырасти – не значит стать серьезнее. Не значит перестать шутить про бывших. Не значит начать говорить про налоги, чтобы казаться старше. Для меня вырасти – значит перестать постоянно оценивать себя чужими ожиданиями.

Не думать: «А нормально ли женщина сейчас выглядит на сцене?». Не оправдываться за слишком жесткую шутку. Не делать ее мягче только потому, что микрофон держит девушка. Просто выйти и рассказать то, что действительно хочется рассказать.

После выступлений зрители подходят, благодарят, иногда пересказывают понравившиеся шутки. Бывает критика, бывают советы, бывает неловкое молчание. Но когда человек говорит: «Было смешно» – все становится гораздо проще.

Потому что в этот момент зритель уже не оценивает, «женский» это стендап или «мужской». Он просто смеется. И, возможно, именно в этот момент никакого женского стендапа действительно не существует. Есть только комик, микрофон и зал, который либо смеется, либо нет.

Три примера шуток от Ирины Доновой (по просьбе редактора):

– Мужчины за жизнь получают три комплимента. Первый – в 15 лет: «Ну ты прям как жених». Второй – «Классно постригли, даже алопеции не видно». Третий – «Блин, Сергей Петрович в гробу как живой».

– Я вообще корректный журналист, не задаю неудобных вопросов. Ну типа: какая у Дзюбы рука рабочая? Почему «Зенит» – команда бомжей? Я вообще считаю, что надо поддерживать наш российский футбол. Например, не ходить на него. Типа вы забили, и они забьют.

– Я бы хотела взять интервью у Киану Ривза. Он вложил 100 миллионов долларов в собачий приют. Я бы спросила: «Есть ли такое для казанских комиков?» – *гавкает*.

Я Ирина, и начальник мне говорит, что я спортивный журналист, но я еще и комик, который каждое утро думает, что у шефа хорошее чувство юмора, и он шутит, что мне нужно работать. И я верю, что женский стендап – это вам не шутки.