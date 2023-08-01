Мужская сборная ВС России победила на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих

Первое место заняла мужская сборная Вооруженных сил России в общекомандном зачете чемпионата мира по дзюдо среди военных. Женская сборная оказалась на втором месте, сообщили в Минобороны РФ.

Церемония награждения победителей состоялась в Олимпийском центре имени Хуана Пабло Дуарте в столице Доминиканы – Санто-Доминго. За весь чемпионат команда ВС России завоевала 15 медалей, из них четыре – золотые, четыре – серебряные и семь бронзовых.

По данным военного ведомства, в турнире участвовали сборные 16 стран, в том числе Франции, Бразилии, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов и Узбекистана.