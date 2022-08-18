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Спорт
18 августа 2022  20:09
Cергей Гаврилов

Мужская сборная Татарстана по волейболу вышла в финал Спартакиады

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Победив сегодня в предпоследнем туре Всероссийской Спартакиады сборную Новосибирской области («Локомотив») со счетом 3:1, сборная Татарстана («Зенит-Казань) обеспечила себе место в финале Спартакиады.

Именно новосибирцы, сенсационно обыграв казанцев в полуфинале минувшего чемпионата страны, лишили заслуженного чемпионства «Зенит». Так что сегодня в предпоследнем туре Спартакиады в Москве казанцы были настроены как никогда. Как, впрочем, и сибиряки.

Но первую партию выиграл «Локомотив», очень уверенно начав игру, превосходя «Зенит» на подаче. И как ни старались казанцы, догнать соперника им не удалось, 19:25. Второй сет прошел с заметным преимуществом «Зенита», который лишь в дебюте партии позволил новосибирцам бороться на равных. Затем казанцы очень уверенно дожали соперника, использую свое преимущество на подаче и блоке – 25:17.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия, в которой несмотря на все сопротивление противника, «Зенит» столь же уверенно взял верх, 25:19.

Самым упорным по определению получился четвертый сет. Очень долго на табло царило равенство. Не без труда, но казанцы и на этот раз дожали соперника, 25:22 после двух подряд фирменных атак Михайлова.

Сборная Татарстана остается единственной команде на турнире, идущей без поражений — 6 побед в 6 турах, обеспечив себе место в финале Спартакиады. Завтра в последнем туре казанцы сыграют со сборной Ленинградской области («Динамо», ЛО).

«Зенит-Казань» (Казань) - «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22).

#зенит-казань #волейбол
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