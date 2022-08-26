Сборная Татарстана по водному поло обыграла Москву и вышла в четвертьфинал Спартакиады

Пройдя групповой турнир Всероссийской Спартакиады в Москве без поражений казанский «Синтез», выступающий под знаменами сборной республики, вышел в 1\4 финала, где завтра сыграет со сборной Челябинской области.

В решающей встрече группы «А» казанцы обыграли столичное «Динамо» (Сборная Москвы) со счетом 10:8.

Все решилось во второй половине матча. Выиграв третью четверть со счетом 4:1, казанцы гарантировали себе победу.

Мячи у казанцев забросили: Латыпов (2), Лазарев (2), Одинцов (2), Сучков (2), Зиннуров (1), Деревянкин (1).

Сборная Республики Татарстан - сборная Москвы - 10:8 (2:1, 2:3, 4:1, 2:3)