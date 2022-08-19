Мужская сборная Татарстана по волейболу вышла в финал Спартакиады

В последнем матче группового турнира Всероссийской Спартакиады «Зенит-Казань» под вывеской сборной Татарстана резервным составом обыграл сборную Ленинградской области («Динамо», ЛО) со счетом 3:2.

Несмотря на то, что казанцы досрочно вышли в финал Спартакиады, они вышли в оптимальном составе: Андрей Сурмачевский, Артем Вольвич, Денис Земченок, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Алексей Кононов, либеро Валентин Голубев.

Первую партию татарстанцы выиграли достаточно уверенно, превзойдя соперников по всем параметрам, 25:18. В свою очередь, второй сет «Зенит» выиграл, выпустив резервный состав: Михаил Лабинский, Дмитрий Щербинин, Роман Романовский, Олег Терентьев, Илья Федоров. Счет 25:18.

Основа «Динамо» сумела переиграть резервистов «Зенита», уверенно выиграв два сета подряд. Однако, тай-брейк казанская молодежь провела образцово, реабилитировавшись за два проигранных сета. Счет пятой партии красноречив, 15:6 после атаки Романовского и 3:2 в матче.

В финал, который пройдет 21 августа и соперник в котором пока не определился, сборная Татарстана вышла с семью победами в семи матчах, оставшись единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Ленинградская область) — 3:2 (25:19, 25:18, 22:25, 15:25, 15:6).