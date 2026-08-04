Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций - 2027

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Сегодня стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу допущены до участия в Лиге наций – 2027. Об этом сообщил сайт FIVB.

«FIVB продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разработать четкую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборные России примут участие в Международной Лиге наций по волейболу 2027 года как команды с самым высоким рейтингом, которые еще не прошли отбор на соревнования.

Только в 2027 году количество команд в каждой гендерной категории увеличится с 18 до 19. Это позволит принять участие в соревнованиях женской сборной Словении и мужской сборной Финляндии, которые должны были пройти квалификацию по результатам выступлений в прошлых сезонах. Сейчас Международная федерация волейбола пересматривает формат соревнований, необходимый для реализации этого расширения. Как уже сообщалось ранее, в соответствии с рекомендацией МОК будет разработан и реализован специальный комплексный план антидопингового тестирования через Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Более подробная информация будет предоставлена в установленном порядке», – сказано в сообщении организации.



Добавим, волейбольные сборные России были отстранены от международных турниров с 2022 года.