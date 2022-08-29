Мужская и женская сборные Татарстана по хоккею на траве стали чемпионами Спартакиады

Мужская сборная республики была представлена игроками казанского «Динамо-Ак Барс», женская – «Ак Барс-Динамо». Хозяева использовали преимущество родного поля — турниры мужчин и женщин прошли в Центре хоккея на траве Казани.

В мужском финальном матче представители Татарстана выиграли у Московской области со счетом 2:0. Результат примечателен тем, что сборную Московской области представляло «Динамо-Электросталь», дважды обыгравшее казанцев в нынешнем чемпионате России, сделав серьезную заявку на золотые медали. Однако, на Спартакиаде подопечные Араика Маргаряна взяли верх над главными конкурентами.

В матче за третье место команда Ростовской области победила представителей Свердловской области — 2:2 (по буллитам — 4:2).

В свою очередь, женская сборная Татарстана в финале обыграла ту же команду Московской области, встреча завершилась со счётом 5:2. В матче за третье место команда Москвы победила сборную Свердловской области — 5:2.

Таким образом, «летние» хоккеисты сборной Татарстана продолжили чемпионскую поступь на Спартакиаде мужской волейбольной сборной («Зенит-Казань») и мужской сборной республики по водному поло («Синтез», Казань).