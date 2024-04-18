Музею в Донецке передали дары от коллег из Елабуги

Накануне, 17 апреля, в Художественном музее «Арт-Донбасс» в Донецке передали репродукции работ выставки «Операция «Реинтеграция». Диалог художников России: Донбасс и Елабуга» из Елабужского госмузея-заповедника и печатных изданий в учреждения культуры Донецка.

Как сообщает пресс-служба елабужского музея, среди гостей мероприятия оказались руководители и представители дворцов культуры, библиотек, художественных и музыкальных школ Донецка.

Директор ХМ «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко познакомила присутствующих с историей знакомства и сотрудничества с музеем-заповедником Елабуги, совместными проектами и планами на будущее, поблагодарила коллектив и гендиректору музея Елабуги Гульзаду Руденко за активное сотрудничество, всесторонний интерес и поддержку учреждений культуры Донецка.

На мероприятии директор Департамента культуры администрации городского округа Донецк Алёна Элиосидзе отметила важность проектов, объединяющих талантливых представителей из разных стран и всех регионов России. Совместная деятельность, по ее словам, имеет большое значение для культуры ДНР.

Напомним, выставка репродукций из Елабужского музея состоялась благодаря проведенному в 2023 году в Елабуге проекту «Операция «Реинтеграция». Диалог художников России: Донбасс и Елабуга», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Участниками проекта стали 150 именитых и молодых художников из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и России, в том числе 30 – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области.

В феврале этого года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между музеями («Арт-Донбасс» и Елабужским) в Донецк отправили 80 печатных копий работ, выполненных в Елабуге именитыми и молодыми участниками проекта «Операция «Реинтеграция». Диалог художников России: Донбасс и Елабуга».

С 28 марта на протяжении трех недель выставка радовала посетителей музея «Арт-Донбасс». Теперь эти репродукции, книги и каталоги выставки, подаренные Елабужским музеем, будут украшать залы дворцов культур, библиотек, художественных и музыкальных школ Донецка.

фото: пресс-служба музея «Арт-Донбасс»