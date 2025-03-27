Мужество Яшкина и выигранная дуэль Билялова: «Ак Барс» с победы начал серию с «Авто»

Казанцы начали плей-офф Кубка Гагарина с уверенной победы над «Автомобилистом» (4:1). В составе казанцев отличились голами Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов. О заслуге Билялова в триумфе «Ак Барса», героизме Яшкина и другом читайте в материале «ТИ-Спорта» из Екатеринбурга.





Фото: ak-bars.ru

Билялов вчистую выиграл вратарскую дуэль у Аликина

Одной из главных интриг серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» являлась вратарская дуэль Евгения Аликина и Тимура Билялова. Оба вратаря по регулярному чемпионату имели схожий процент отраженных бросков – около 92%. Несмотря на неубедительные выступления в первой половине сезона, оба вратаря сохранили в команде звание «первого номера», подходя к стартовой встрече плей-офф Кубка Гагарина.

В прошлом году первый раунд выдался для Тимура Билялова откровенно провальным. В пяти матчах серии с «Автомобилистом» вратарь практически не подтаскивал, пропуская порой глупые шайбы. Это открыто признавали даже некоторые игроки «Ак Барса» в ходе неформальной беседы с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Смазанный регулярный чемпионат в нынешнем сезоне не давал больших надежд, что Билялов не повторит прошлогодний негативный опыт. Но вчерашний матч с «Автомобилистом» наглядно показал, что Билялов в полном порядке. Тимур отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, завершив встречу с 97,3% отраженных попыток. В сравнении с Аликиным это впечатляющий показатель, ведь у «первого номера» «Автомобилиста» по окончании игры цифры куда скромнее – 88% отбитых бросков.

Вклад Билялова в победу «Ак Барса» даже отметил на пресс-конференции наставник екатеринбуржцев Николай Заварухин.

«Билялов сыграл здорово, не было отскоков от него при наших бросках. Мы создали много моментов, но вратарь соперника действовал надежно», – сказал Заварухин.

Основной голкипер «Ак Барса» начал серию против «Автомобилиста» ударно, застолбив за собой место в воротах и в завтрашней игре. У екатеринбуржцев, напротив, с позицией «первого номера» в следующем матче (28 марта) не все понятно. Вполне допустимо, что после столь провального вчерашнего выступления Аликина, место в рамке займет талантливый молодой бэкап Владимир Галкин.

«Всех казанских поздравляю с победой»

Есть ли жизнь в «Ак Барсе» без участия Зинэтулы Билялетдинова? Скорее нет, чем да. А может быть, и вовсе нет, пока легендарный специалист остается у хоккейных дел. Еще буквально год назад на большой апрельской пресс-конференции Зинэтула Хайдярович публично оглашал о своей отставке из клуба по собственному желанию. Казалось, что книга под названием «Билялетдинов и «Ак Барс» должна была прийти к своему логичному завершению. Но не тут-то было.

Да, конечно, Зинэтула Хайдярович сейчас не находится у руля команды. Он формально существует вне тренерского штаба Анвара Гатиятулина, не вмешивается в тренировочный процесс команды, однако в «Ак Барсе» он оказывает определенную помощь как игрокам, так и наставнику казанского клуба.

Должность, которую Зинэтула Билялетдинов занимает сейчас в «Ак Барсе», называется «советник исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали». Звучит сложно, но, со слов Анвара Гатиятулина, работа Зинэтулы Хайдяровича в команде предельна проста: помогать советом сквозь призму своего бесценного опыта, когда у тренерского штаба в этом возникнет надобность. Родной для клуба мудрец и светила, имеющий неоспоримый авторитет среди хоккеистов в раздевалке.

По завершении встречи с «Автомобилистом» Зинэтула Билялетдинов столкнулся с журналистами в подтрибунном помещении. Узнав в толпе знакомые лица, тренер с улыбкой произнес: «Всех казанских поздравляю с победой» и поспешно ретировался в раздевалку.

Возможно, Билялетдинов вообще не хотел попадаться на глаза СМИ в Екатеринбурге, дабы не порождать дурные слухи о возвращении на тренерский мостик. Да и фантасмагоричны подобные предположения, учитывая недавнее острое желание Зинэтулы Хайдяровича отдохнуть от привычных дел. Тем не менее картина налицо: Билялетдинов продолжает быть в «Ак Барсе», сопровождая команду в течение всего ее пути в плей-офф – и в домашних, и в выездных сериях.

Героизм и невероятная самоотдача Яшкина

«Ак Барс» в матче с «Автомобилистом» приятно удивил своей собранной и дисциплинированной игрой. Команда Анвара Гатиятулина существовала на льду единым организмом, где каждый был готов биться друг за друга.

Показательным в этом ключе оказался эпизод в середине второго периода, когда казанцы получили преимущество 5 на 3. Мгновениями ранее капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин разбил переносицу в борьбе с нападающим «Автомобилиста» Семеном Кизимовым, после чего ушел в раздевалку. В момент розыгрыша большинства Яшкин с кровью на лице попытался вернуться на лед, чтобы помочь забить «Ак Барсу» в формате 5 на 3, но судьи матча оперативно вернули капитана гостей на скамейку, чтобы он привел себя в нормальный вид.

После матча Яшкин признался, что в тот момент с ним все было нормально и рассечение на лице никак не мешало играть. Если бы не требование судей остановить кровь, он бы непременно помог команде при реализации большинства.

Самоотдача Яшкина в тот момент была действительно достойна восхищения, а красноречивее всего ее прокомментировала супруга Дмитрия, Надия, в своем телеграм-канале.

«Даже не удивлена, что Дима в крови продолжает играть. В этом он весь. Помню, зашивали прям на скамейке. Да сколько уже таких историй. Он машина, и точка», – написала в посте жена капитана «Ак Барса».

Кубковый боец – Алексей Пустозеров

Неожиданным джокером в составе «Ак Барса» вчера оказался нападающий Алексей Пустозеров. В матче с «Автомобилистом» форвард забросил в большинстве первую шайбу казанцев, положив начало следовавшему далее разгрому хозяев площадки.

Если открыть статистику Пустозерова в плей-офф Кубка Гагарина, то можно наткнуться на удивительные цифры – 6 голов в 16 матчах. Экс-нападающий «Салавата Юлаева», оказывается, еще какой кубковый боец. На фоне не самых удачных сделок руководства «Ак Барса» с трансферами Коршкова, Яруллина, приобретение Пустозерова за смешные 15 млн рублей предстает «козырем в рукаве» как для Анвара Гатиятулина, так и генерального менеджера команды Марата Валиуллина.

В преддверии плей-офф среди многих авторитетных экспертов КХЛ ходили разговоры о небоеспособных третьем и четвертом звеньях «Ак Барса». По их заявлениям, вся опасность казанцев в атаке весь регулярный чемпионат исходила только от троек Семенова и Сафонова.

В подобных словах, безусловно, есть доля правды, но вчера третье звено «Ак Барса» с Пустозеровым, О’Деллом и Кошелевым (который стал выходить вместо Коршкова) более чем достойно смотрелось в матче с «Автомобилистом». Содержательность нападения казанцев радовала глаз, и главное для Анвара Гатиятулина, чтобы она сохранилась и передалась на следующую игру в Екатеринбурге.

Фото на анонсе: ak-bars.ru